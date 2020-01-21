سوريا نتائج 20 كانون الثاني / يناير: هجمات للمتشددين على قاعدة حميميم ، قصف عنيف على حلب

سوريا ، 20 يناير .. أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة قام بها مسلحون لمهاجمة قاعدة حميميم في سوريا باستخدام طائرة بدون طيار. تعرضت الأحياء الغربية من حلب في سوريا لنيران المسلحين.

هجوم مسلحين على قاعدة حميميم بطائرة بدون طيار

حاول المسلحون مهاجمة قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام طائرة بدون طيار. جاء ذلك من قبل وزارة الدفاع الروسية.

في الظلام ، تم اكتشاف الأهداف الجوية. كانوا متجهة الى قاعدة حميميم من الشمال الشرقي. تمت تصفية جميع الأهداف الثلاثة على مسافة آمنة من القاعدة الجوية. لم يحدث أي ضرر.

ونجحت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في القاعدة الجوية الروسية ، من تدمير الأهداف الجوية على مسافة آمنة من القاعدة الجوية. وأكدت الإدارة العسكرية الروسية أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

قاعدة بيانات حميميم تعمل بشكل طبيعي.

الأحياء الغربية في حلب تتعرض للقصف من المسلحين

فتح المسلحون النار من عدة أنظمة إطلاق صواريخ على الجزء الغربي من حلب ليلة 20 يناير. وتفيد التقارير أنه نتيجة القصف ، استشهاد مدني ، ويتم تحديد عدد الضحايا.

أيضا ، تعرضت منطقة الجميلية و الزهراء ، الى قصف من قبل الارهابين مما ادى الى وقوع ضحايا بين المدنين. سقوط عدة قذائف قرب مسجد الشامي. مما ادى الى بعض الاضرار المادية.

وردت القوات السورية بالنيران على مواقع المسلحين الذين انتهكوا وقف إطلاق النار. وأفيد أن المسلحون قد عانوا من خسائر في المقاتلين والمعدات. وفقًا للمصادر ، يقوم الإرهابيون بقصف حلب من حي الراشدين، الواقع جنوب غرب المدينة.

وفقًا لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في الاتحاد الروسي في سوريا ، ابتداءً من 16 يناير ، توفي 28 من سكان حلب، وأصيب 56 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة قصف المسلحين.

تعتبر محافظة حلب جزءًا من منطقة التصعيد في إدلب ، حيث يتم اعتبارًا من 9 يناير 2020 ، وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع تركيا ، وقف إطلاق النار وحظر استخدام الطائرات. ولكن المسلحين ينتهكون باستمرار وقف اطلاق النار ويقصفون مواقع الجيش السوري.

في 17 يناير / كانون الثاني ، هاجمت طائرة جبهة تحرير الشام (المنظمة محظورة في الاتحاد الروسي) مواقع القوات السورية في منطقة أكاديمية الأسد في حلب. وتفيد التقارير أنه نتيجة للهجوم الإرهابي ، قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة آخرون. وفقًا ليوري بورنكوف ، رئيس مركز القيادة والتحكم المركزي في الاتحاد الروسي ، خلال الأيام القليلة الماضية ، لقي 12 جنديًا مصرعهم في اشتباكات مع إرهابيين.

في التشيك دعت إلى رفع العقوبات ضد سوريا

اقترح رئيس لجنة الصداقة مع سوريا في البرلمان التشيكي ، ستانيسلاف جروسبيتش ، رفع العقوبات الأحادية ضد دمشق.

انتقد البرلماني السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ، معتقدًا أن واشنطن تمارس ضغوطًا لا مبرر لها على البلاد. في رأيه ، من الضروري إلغاء هذه التدابير الاقتصادية.

دعا جروسبيتش إلى دعم الحكومة الشرعية في سوريا حتى الانتهاء النهائي من السياسة الغيرعادلة تجاه دولة الشرق الأوسط والتحرر الكامل من الإرهابيين واحتلال البلاد.

وأكد أن مصير سوريا والعراق ولبنان يجب ألا يعتمد على إرادة الحكومات الإجرامية في الغرب.

في وقت سابق ، قال النائب التشيكي إن وسائل الإعلام الغربية لم تهتم بتعاون واشنطن مع الإرهابيين في سوريا. ووفقا له ، فإن المسلحين " بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية يسيطرون على عدد من حقول النفط في سوريا ". يرى هذا الوضع مخزي.

صدت القوات السورية هجومين مسلحين في محافظة إدلب

يواصل مسلحو الجماعات المسلحة في منطقة التصعيد بإدلب تنظيم الاستفزازات ، فضلاً عن قصف المستوطنات ومواقع قوات الجيش السوري. صرح بذلك رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، اللواء يوري بورنكوف.

وذكر أنه في 20 يناير ، قامت الجماعات الإرهابية بمحاولتين لمهاجمة المواقع السورية.

في الساعة 14.30 ، قامت مجموعة من الجماعات المسلحة تضم ما يصل إلى 50 مسلحًا بعد قصف مكثف باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ، بدعم من 7 شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة ثقيلة مثبتة عليهم في منطقة مستوطنة جرجناز في محافظة إدلب ، بمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري ، وتم صد الهجوم كما صرح بورنكوف.

الهجوم الثاني وقع بعد ساعة.قام حوالي 60 شخصًا ، بدعم من عشرة سيارات "بيك آب" بالرشاشات الثقيلة ، بمهاجمة مواقع الجيش السوري في قرية التح في محافظة إدلب. وتم صد الهجوم بفضل الدعم المدفعي المكثف.

وقد دعا مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في الاتحاد الروسي في سوريا إلى التخلي عن الاستفزازات والشروع في تسوية سلمية لحل للأزمة السورية.