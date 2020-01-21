ليبيا 20 يناير: تركيا تدلي بتصريحات حول ليبيا ، الكرملين يعلق على نتائج مؤتمر برلين.

ليبيا ، 20 يناير. وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان الوضع في ليبيا. رفض أردوغان الجلوس على طاولة المفاوضات مع حفتر. أرسلت تركيا مستشارين ومدربين عسكريين إلى ليبيا.علق الكرملين على نتائج مؤتمر برلين.

وزيرا الدفاع التركي والروسي يناقشان سوريا وليبيا عبر الهاتف

أجرى القائم بأعمال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو محادثات هاتفية مع وزير الدفاع التركي هولوسي أكارجاء ذلك عن المكتب الاعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسي.

جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو ووزير الدفاع في جمهورية تركيا ، هولوسي أكار___ ما ذكر في الخبر.

ناقش رئيسا وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، ناقش شويغو وأكار الوضع في سوريا وليبيا.

قال اردوغان انه لا ينوي التفاوض مع حفتر

أنقرة ، 20 يناير. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا ينوي التفاوض مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

في 18 يناير ، أعلنت مصادر لقناة العربية والحدث التلفزيونية وصول القوات التركية الخاصة إلى العاصمة الليبية طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. ووفقا لمصادر تلفزيونية ، فإن بعض القوات الخاصة ستدرب جنود ليبيين ، بينما تقوم قوات أخرى بعمليات استخباراتية. أيضا ، فإن الجيش التركي سيقوم بحماية بعض اعضاء حكومة الوفاق الوطني.

يعتقد الكرملين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بعد مؤتمر ليبيا في برلين

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بعد المؤتمر حول ليبيا في برلين.

نذكر ، انه عقد مؤتمر حول ليبيا في عاصمة ألمانيا في 19 يناير. كما هو متوقع ، تم توقيع اتفاقية الهدنة بين أطراف النزاع ، مع العلم بعدم اجتماع ما يسمى بحكومة الوفاق فايز السراج مع المشير خليفة حفتر.