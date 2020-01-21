Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры

Варшава, 21 января. Создатели Dying Light 2 из польской студии Techland решили отодвинуть выход в свет своей новой компьютерной игры. Об этом они сообщили в Twitter. По словам создателей, такое решение было принято для того, чтобы реализовать все задумки.
«Изначально мы планировали выпустить Dying Light 2 весной 2020 года, но, к сожалению, нам нужно больше времени на разработку, чтобы реализовать наше видение. Приносим свои извинения за эту неприятную новость», – написали разработчики.
Кроме того, они пообещали, что в ближайшие месяцы поделятся новыми деталями о новой игре.
Hey Survivors!— Dying Light (@DyingLightGame) 20 января 2020 г.
Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7
Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года. Разработчики заявили, что стараются сделать боевик главным достижением нынешнего поколения.
В начале января «Газета.ru» выбрала 10 компьютерных игр, на которые стоит обратить внимание в этом году.