Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры

Варшава, 21 января. Создатели Dying Light 2 из польской студии Techland решили отодвинуть выход в свет своей новой компьютерной игры. Об этом они сообщили в Twitter. По словам создателей, такое решение было принято для того, чтобы реализовать все задумки.

«Изначально мы планировали выпустить Dying Light 2 весной 2020 года, но, к сожалению, нам нужно больше времени на разработку, чтобы реализовать наше видение. Приносим свои извинения за эту неприятную новость», – написали разработчики.

Кроме того, они пообещали, что в ближайшие месяцы поделятся новыми деталями о новой игре.

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) 20 января 2020 г.

Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года. Разработчики заявили, что стараются сделать боевик главным достижением нынешнего поколения.

В начале января «Газета.ru» выбрала 10 компьютерных игр, на которые стоит обратить внимание в этом году.