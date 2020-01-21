ЕС ждет в благодарность за вмешательство в ливийский кризис платы в баррелях

Патология современной европейской политической линии неизменна: генератором примирения враждующих сторон просвещенные наши соседи становятся только за «бакшиш». Если «бакшиша» не ожидается, то Европа норовит предстать перед миром в образе жертвы, вынужденной терпеть неготовность воюющих платить за мир.

Вот как в Ливии: субъекты в лице Сарраджа и Хафтара воюют, однако, свои позиции относительно прав на добычу ливийских нефти и газа ими пока не сформулированы. Вернее, не сформулированы в привычном для либерального неоколониализма формате. Поэтому оба, как и следовало ожидать, не были приглашены к прямой дискуссии в рамках состоявшейся вчера в Берлине конференции по ливийскому вопросу.

Проще некуда, не правда ли? ООН и ЕС в одном лице, выбирая якобы «пути примирения сторон» ввиду якобы имеющего место «отсутствия военного решения» гражданской войны в Ливии, напоминают лагерного дантиста-самоучку, вынужденного на протяжении долгого времени выполнять задачи терапевта и фармацевта в области международного права, но совершенно неспособного отучиться от оценки стоимости и выгоды от реализации золотых коронок, пока еще находящихся во рту больного.

Мнению самого больного внимания можно не уделять. По крайней мере, в контексте назначения курса лечения.

— На что жалуетесь?

— Мне только что ногу прострелили! — сквозь зубы цедит больной

— Рот пошире откройте! — требует «доктор».

— Зачем?

— Я лучше знаю!

Итоговый диагноз касается сугубо предполагаемой стоимости коронок вкупе и прейскуранта дальнейших посещений врачебного кабинета.

Поиск решений ливийского вопроса делится на несколько этапов, большая часть которых касается именно финансового аспекта проблемы. Через месяц в Тунисе планируется обсудить порядок реформирования ЦБ и утвердить порядок реформирования инвестиционного фонда. Мнение ливийцев в лице делегатов демонстративно европейской стороной игнорируется. Разумеется, в рамках кулуарных дискуссий европейцы, я уверен, уже неоднократно успели обсудить с ПНС объем и порядок доступа к добыче полезных ископаемых, контракты на оборудование портов Триполи и поставку вооружений.

Стоит сказать, что берлинская конференция в очередной раз утвердила непреложную максиму европейского отношения к Ближнему Востоку и Африке: благодарность за громко декларируемую программу помощи кризисному региону должна быть индексирована в баррели. Количество баррелей и сроки выплаты таксы «благодарности» европейские правительства предпочитают утверждать в рамках соглашений, достигнутых, как правило, до начала реализации этой программы. Сама-то нефть никому ни на что не попеняет. Получится преодолеть кризис — нефть уже выкачана. Не получится, — так нефть тоже выкачана, но очередной доклад Совбеза ООН подробно (как и все опубликованные за последние 9 лет войны доклады) обозначит основные препятствия на пути достижения враждующими сторонами мирных договоренностей. На следующие девять лет. Этих лет как раз хватит, чтобы доходами с продажи добытой в Ливии нефти частично оплатить гонорары сотрудников совета, тенденциозных политиков и формирование общественного мнения посредством очередных репортажей о судьбе беженцев. А так-то баррели с беженцами не связаны. Просто на одну букву начинаются.

Однако, никто, в отличие от России, за девять лет войны не захотел напрямую обсудить с ливийцами методы нормализации социального и внутриполитического кризиса и гуманитарную ситуацию в целом. Европейская логосфера сразу же по окончании конференции начала пестрить хвалебными отзывами о роли ЕС в ливийском конфликте.

Мол, на фоне действующего с 2011 года эмбарго на поставку оружия обеим сторонам конфликта (можно подумать, это эмбарго мешало европейцам поставлять оружие в Триполи через Тунис, Судан и даже Украину) «дорожная карта» деэскалации ливийского противостояния наконец-то была нарисована. Жаль только, — пишут некоторые европейские богеры, что итальянцев никто не спросил об их интересах в добыче и увеличения доли доходов от реализации ливийских углеводородов.

Почему-то только министру иностранных дел РФ пришло в голову резонно попенять участникам конференции на отказ включить в список участников саммита Файеза Сараджа и Халифу Хафтара. Греция и Италия куда важнее, не правда ли?

Халифа Хафтар, будучи, полагаю, изрядно удивлен таким отношением европейцев к мнению самих ливийцев о ситуации в Ливии, выразил, тем не менее (увы, посредством уст говорившего с ним в кулуарах министра иностранных дел Германии Хайко Мааса) готовность решить проблему нефтяной отрасли страны, как об этом пишу РИА Новости.

На мой взгляд, результаты берлинского саммита, несмотря на участие в нем России, едва ли можно назвать перспективными. Применительно к проблемам Ближнего Востока, Магриба и Ливии, в частности, использование европейской площадки противоборствующими сторонами и иными заинтересованными акторами в рамках переговоров о перспективах и вероятностях примирения малоперспективно. Европа как субъект ближневосточной и африканской повестки озабочена сугубо экономической повесткой, выраженной в коэффициенте актуальной стоимости нефти. Гуманитарная сфера заканчивается очередными бессистемными воплями ЕС о беженцах (в частности, о людях, бегущих в ЕС непосредственно из Ливии), с которыми что-то надо делать. Никаких серьезных рабочих моделей взаимодействия с этими социальными бедами в ЕС пока не придумано. Растущая популярность антиэмигрантской риторики, транслируемой партиями вроде AfD (Альтернатива для Германии), достаточно весомое тому доказательство.

Надеюсь, в результате этого сомнительного заседания, организованного с активным участием ООН на берлинской площадке, у основных акторов политической воли ЕС, равно как и у руководства ООН наконец-то хватит смелости прислушаться не только к мнению тех, чьи проблемы они пытаются решить, но и к мнению тех, чей опыт работы в сфере ближневосточной дипломатии и политики набирает вес на глазах. России, например.

Также надеюсь, что многоуважаемые функционеры ООН наконец-то поймут, что «мониторинг» и доклады СБ ООН о ситуации в тех или иных кризисных зонах земного шара в настоящее время неспособны повлиять ни на ход, ни даже на снижение динамики конфликтов. С 2011 года, я уверен, сервера и шкафы хранилищ разнообразных международных организаций ломятся от документов об имевших место в Ливии прав человека, режима эмбарго, перемирий и договоренностей. Только документальная эта волокита никому пока не помогла.

Странно, что российский опыт стабилизации обстановки в Сирии до сих пор не стал основным шверпунктом для формирования ливийской «дорожной карты»... С другой стороны, хорошо, что Россия успела вмешаться в сирийский ад посредством методов, отличающихся от методов СБ ООН. Глядишь, и с Ливией получится.