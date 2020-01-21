Центральная роль Путина на берлинской конференции

Москва, 21 января. Российский президент Владимир Путин стал главной фигурой на берлинской конференции, где обсуждалось мирное урегулирование в Ливии.

Как отмечает издание Deutsche Welle, конференция началась только после прибытия российского лидера – до этого остальные участники, включая президентов Турции и Франции, премьер-министров Италии и Великобритании, а также госсекретаря США, ожидали Путина в резиденции немецкого канцлера в Берлине. Вышедшего из лимузина с российскими номерами Путина встречала лично канцлер Германии Ангела Меркель, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Сразу после прибытия Путин обменялся несколькими репликами на русском языке с Гутеррешем и Меркель.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Затем особое внимание Путину уделили уже Меркель с французским президентом Эммануэлем Макроном во время групповой фотосессии на конференции. Уже выстроившись для фотографии, они неожиданно поняли, что не хватает российского лидера. Меркель и Макрон лично «отправились на поиски» Путина, а когда президент РФ «нашелся» – Макрон принялся жать ему руку.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что происходящее совсем не похоже на «изоляцию» России, о которой некогда говорил президент США Барак Обама.

Does not look like isolation of Russia. At the end of the day Obama lost it to Putin. https://t.co/O9veFcM26Z — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2020

Понять, что именно Путин играл главную роль на конференции в Берлине можно хотя бы по тому, что все ее участники стремились пообщаться именно с российским лидером. Например, даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своими критическими замечаниями в адрес России, первым делом отправился искать контакта с Путиным. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой высокопоставленный источник в Москве.

«Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера - желание улучшить отношения с Россией», — приводит агентство слова своего источника.

Отметим, что это была первая встреча Джонсона с Путиным в качестве премьер-министра.

Известно также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Путиным еще до конференции. Главной темой беседы, разумеется, стала Ливии и урегулирование кризиса в этой стране.

Приоритетной стала беседа с Путиным и для таких участников конференции, как Макрон и Помпео. Первый провел разговор с российским президентом на «ногах», второй – обменялся с ним несколькими репликами во время рукопожатия перед конференцией. Кроме того, ряд вопросов с Путиным обсудил присутствующий на встрече руководитель канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

Подобное внимание к российскому лидеру со стороны руководителей других стран не случайно – ведь именно Россия показала себя как наиболее успешный миротворец на Ближнем Востоке и в северной Африке. Благодаря усилиям Путина удалось добиться режима прекращения огня в Ливии, где на протяжении последних нескольких лет шли регулярные боевые столкновения. Состоявшаяся 19 января в Берлине конференция стала прямым продолжением переговоров по мирному урегулированию, которые прошли в Москве 13 января. Стоит отметить, что конференция в Берлине не имела такого успеха, как переговоры в Москве, ввиду чего ряд экспертов – например, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец – предложили сделать именно Москву главной площадкой по урегулированию ливийского кризиса. Эту точку зрения поддерживает и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который по итогам московских переговоров направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором выразил свою благодарность президенту РФ за проявленные им миротворческие усилия.