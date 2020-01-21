Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

Москва, 21 января. Граждане России будут голосовать за внесение изменений в Конституцию РФ одним пакетом, рассказал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он добавил, что всероссийское голосование состоится после того, как соответствующий законопроект будет принят парламентом.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — подчеркнул Клишас

Он напомнил, что указанные принципы соблюдаются и во время выборов главы государства.

Клишас добавил, что россияне будут голосовать за документ целиком.

Напомним, что 15 января прошло послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором российский лидер обратил особое внимание на вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, поддержки молодых семей. Кроме того, президент предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, и вынести соответствующий пакет документов на голосование.

Законопроект о поправках в Конституцию был внесен Путиным на рассмотрение Госдумы в этот понедельник. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.