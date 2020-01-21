Сирия новости 21 января 07.00: САА отбила две атаки джихадистов в Идлибе, РФ доставляет в Тартус военную технику

Сирия, 20 января. Корабль ВМФ России направляется в порт Тартус с военной техникой для сирийской армии, САА отбила атаки террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов между городами Эс-Сухна и Аш-Шула в Дейр-эз-Зоре, а также отбили две атаки в Джарджаназе в Идлибе.

«Исламское государство»: нанесли удары по позициям САА на востоке страны.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попытались захватит небольшой город Абу-Дафна в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

В Сети опубликованы фото, как ВМФ РФ поставляет военную технику и материально-техническое обеспечение для сирийской армии. Как предполагает источник, это может быть связано с продолжением операции САА против террористов в Идлибе и Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГ нанесли удары по позициям САА на востоке страны, на границе в провинцией Хомс. Боевики начали свои нападения в понедельник с засады на посты сирийской армии в районе сирийской пустыни Бадия, что привело к жертвам в рядах военных. Позже террористическая группа напала на объекты в районе между городами Эс-Сухна (Хомс) и Аш-Шула (Дейр-эз-Зор). ВВС Сирии нанесли ответные удары.

Провинция Идлиб

В Центре по примирению сообщили, что боевики предприняли две попытки атаковать сирийские позиции в Идлибской зоне деэскалации: в Джарджаназе боевики использовали реактивные системы залпового огня, а также пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Атака была отбита благодаря интенсивной артиллерийской поддержке.

Воспользовавшись плохими погодными условиями, террористы «Тахрир аш-Шам» попытались захватит небольшой город Абу-Дафна. По данным источников Al-Masdar, боевики смогли прорвать первую линию обороны. Однако атака была недолгой: САА разбила нападавших, убив и ранив нескольких боевиков.

Ситуацию в Идлибе в понедельник обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Министры обменялись мнениями об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Провинция Хасака

По данным Al-Masdar, ВС США заблокировали участок стратегической международной автомагистрали (M-4) на северо-востоке Сирии, вынудив российские и сирийские войска перенаправить маршрут, чтобы избежать столкновений в Хасаке. Отметим, ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что сообщения о том, что США блокировали проход российского военного конвоя в Сирии, относятся к разряду пиар-провокаций, которые периодически запускает Запад, чтобы сохранить остатки влияния в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.