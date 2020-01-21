Трое россиян покажут свои фильмы на Берлинале

Берлин, 21 января. В программу молодых талантов берлинского международного фестиваля, объединяющего кинематографистов со всех стран, вошли трое представителей России.

По словам пресс-службы мероприятия, в этом году программа «таланты Берлинале» состоит из 255 режиссеров, сценаристов и продюсеров, которые прибудут из 86 различных стран. Трое из них живут и работают в России, сообщает РИА Новости.

Участие в международном фестивале примут исполнительный директор журнала «Искусство кино» Владимир Кочарян, а также режиссеры-документалисты Евгений Григорьев («Леха online», «Про рок») и Александра Кулак («Рождество», «Хроники ртути»).

Международный кинофестиваль в Берлине представляет собой одно из самых крупных событий в Германии и одно из важнейших в Европе. Мероприятие является центральным наравне с Каннским и Венецианскими кинофестивалями. Проводится с середины 20 века. В этом году его шестидневная интенсивная программа предполагает около 100 мероприятий.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что фильмы «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо вместе и военная драма «1917» Сэма Мендеса произвели фурор в ходе предоскаровской череды награждений, оставив позади других зрительских фаворитов. Например «Джокера», «Однажды в Голливуде» и «Ирландца».