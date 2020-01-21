ВОЗ на экстренном совещании обсудит вспышку нового коронавируса в Китае

Женева, 21 января. Всемирная организация здравоохранения в среду, 22 января, проведет экстренное заседание для обсуждения вспышки нового коронавируса в Китае, которым по последней информации заразилось уже более 218 человек.

Сообщается, что встреча состоится в штаб-квартире организации в Женеве.

«Комитет проведет встречу чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба», – цитирует РИА Новости заявление, опубликованное пресс-службой ВОЗ.

Вспышка неизвестной ранее пневмонии была зарегистрирована в конце декабря в китайском городе Ухань. По предварительным заявлениям экспертов, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Это семейство вирусов способно передаваться как через людей, так и через животных, а также поражает дыхательную и нервную системы, желудочно-кишечный тракт.

По состоянию на 20 января, 25 человек из числа зараженных уже выписаны из больниц, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжелом, три пациента скончались, сообщает «Газета.ru».