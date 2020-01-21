Сирийские войска отбили нападение террористов под Пальмирой

Дамаск, 21 января. Сирийские войска, расположенные к северо-востоку от Пальмиры, отбили атаку террористов из запрещенной в России группировки ИГ1. По данным арабского новостного портала Al-Masdar News, банда террористов атаковала армейские посты, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухне – Дейр-эз-Зор.

Сирийские войска успешно отразили нападение при поддержке самолетов ВВС Сирии, которые выполнили удары по тыловым базам террористов в оазисе Аш-Шула, расположенном в глубине Сирийской пустыни. Сообщается, что боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Отметим, что террористы регулярно совершают вооруженные вылазки, нападая на военно-транспортные колонны, чтобы захватить оружие, продовольствие и нефтепродукты. Периодически сообщается о потерях среди сирийских военнослужащих в результате этих инцидентов.

Чтобы обезопасить шоссе, военное командование Сирии перебросило в восточные районы провинции Хомс и Дейр-эз-Зор значительные подкрепления.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, боевики ИГ проникли в провинции Хама и Хомс из районов Сирийской пустыни, окружающих 55-километровую зону оккупации США вокруг Ат-Танфа. Они предпринимали атаки с использованием беспилотников на авиабазу САА на западной окраине Хамы, однако никакого существенного урона нанести не смогли.

Кроме того, войска Сирии 20 января отбили два нападения боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщалось в брифинге руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

1 Организация запрещена на территории РФ.