Мишустин представил коллективу ФНС нового главу ведомства

Москва, 20 января. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу. В ходе визита он поблагодарил коллектив за годы совместной работы, сообщает пресс-служба ФНС.

Мишустин поблагодарил коллег «за эффективную работу и совместные успехи». По его словам, только благодаря профессионализму сотрудников налоговой, «удалось добиться высоких результатов». Новый глава кабмина выразил уверенность, что сотрудники ФНС будут уверенно справляться «с решением стоящих перед Службой задач».

Премьер-министр, как передает RT, поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя ФНС. Егоров, в свою очередь, заверил, что продолжит создание «незаметной налоговой».

Напомним, российское правительство подало в отставку 15 января после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, передавала «Газета.ру». Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ. 17 января он назначил своего бывшего заместителя Егорова главой ФНС.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее Мишустин заявил, что главная задача кабинета министров заключается в исполнении положений послания Путина к Федеральному собранию. Приоритетами своей работы Мишустин назвал нацпроекты и борьбу с бедностью.