Депутат НС ДНР Бердичевский ответил Кривоносу на угрозы вернуть Донбасс силой

Донецк, 21 января. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что любая попытка Украинских вооруженных сил предпринять наступление на Донбасс закончится «тотальным усмирением» Киева.

Данное заявление Бердичевского было адресовано заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергею Кривоносу, который ранее заявил о готовности ВСУ приступить к возвращению контроля над Донбассом силой.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем, чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением», – цитирует РИА Новости Владислава Бердичевского.

По словам представителя ДНР, им давно известны планы Киева по зачистке и геноциду Донбасса. Однако в то время, как подобные действия «Исламского государства»1 оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, украинское государство до сих пор считается рукопожатым в «цивилизованном» западном мире, прокомментировал Бердичевский.

Напомним, ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил шансы Киева и рассказал, чего стоит ожидать в случае попытки реализации силового сценария.

1 Организация запрещена на территории РФ.