Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о положительных результатах развития отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время интервью газете Times of Israel журналист поинтересовался у Зеленского, как развиваются его отношения с российским коллегой. Украинский лидер ответил, что на сегодняшний день можно говорить о начале диалога.

«С президентом Российской Федерации начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям», — рассказал Зеленский.

Он напомнил, что за это время удалось провести обмен удерживаемых лиц, «вернуть корабли», которые были арестованы в РФ в ходе провокации в Керченском проливе, договориться о проведении встречи в «нормандском формате».

Он также выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством.

«Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — добавил украинский президент.

Отметим, на прошлой неделе сообщалось, что СНБО рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины. Среди приоритетных направлений было восстановление мира в Донбассе и «возвращение» Крыма.

Однако при этом там сообщалось, что документ предлагает «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».

В канун 1 января сообщалось, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Зеленским, передавал RT. Со всеми своими коллегами российский лидер обменялся поздравлениями с Новым годом. В поздравлении российский лидер выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества.