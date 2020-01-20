Здание крематория загорелось в Новосибирске. ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня ночью в Новосибирске. Около полуночи по местному времени поступило сообщение о возгорании нескольких зданий на улице Фрунзе. Крупный пожар охватил два похоронных дома «Некрополь» и Якушиных, а также представительство городского крематория.

Спасатели на данный момент продолжают бороться с огнем, сообщается, что возгорание удалось локализовать. Его площадь составляет 300 квадратных метров. Дорожное движение по соседним улицам перекрыто, информации о пострадавших пока не поступало.