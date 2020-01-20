Совбез ООН обсудит итоги конференции по Ливии на внеочередном заседании

Нью-Йорк, 20 января. Совет Безопасности ООН соберется на внеочередную закрытую встречу, в ходе которой обсудит итоги конференции по Ливии в Берлине, сообщил источник во всемирной организации.

Как сообщил источник ТАСС, проведение консультаций запросили Германия, Великобритания и Тунис. Заседание Совбеза ООН пройдет во вторник или среду.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил журналистам, что в консультациях примет участие глава организации Антониу Гутерриш. Он доложит членам Совбеза об итогах конференции.

Состоявшаяся 19 января конференция в Берлине стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, передавал RT. В переговорах в российской столице принимали участие представители ЛНА и ПНС Ливии. При этом, 12 января, благодаря усилиям России в Ливии вступило в силу перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве Халифа Хафтар направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил благодарность президенту РФ за его миротворческие усилия. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии в Москве.

Комментируя итоги конференции в Берлине, профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов подчеркнул, что она показала неэффективность европейского варианта урегулирования ситуации в африканской стране. По его словам, российская модель деэскалации в Ливии имеет явные преимущества над западной.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что берлинская конференция продемонстрировала, что представители ряда западных государств, принимавших участие в мероприятии, думают исключительно о ливийской нефти, а не о вопросах мирного урегулирования.