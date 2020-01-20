Белоруссия приобрела незначительную партию нефти у Норвегии

Минск, 20 января. Белоруссия закупила незначительную партию нефти в Норвегии. Как сообщает представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим», ее доставят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Поставка нефти произойдет через порт в литовской Клайпеде в двадцатых числах января. Как сообщает РИА Новости, пока нет данных о планах Минска закупать нефть в Норвегии на постоянной основе.

Отметим, что партия нефти, приобретенная Белоруссией, является незначительной на фоне объемов годовых закупок страны. Минск закупил у Осло лишь 80 тысяч тонн, в то время, как годовой объем закупок нефти Белоруссией составляет около 15 миллионов тонн.

Напомним, что Россия в начале этого года временно прекратила поставки нефти в Белоруссию, так как срок соглашения между обеими странами истек. Руководству России и Белоруссии не удалось заключить новый контракт, кроме того, как сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, обеим сторонам не удалось достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию. В итоге в Минске заявили, что намерены рассмотреть варианты с реверсом американской или саудовской нефти через Польшу по нефтепроводу «Дружба». Позже польские власти прокомментировали это заявление, указав, что состояние этого нефтепровода делает реверс в восточном направлении невозможным.

Также RT сообщало, что помимо Польши, Белоруссия направила коммерческие предложения по импорту нефти Украине, Казахстану, Азербайджану и прибалтийским странам.