МИД РФ назвал мифом заявление США о стандарте ООН, запрещающем Ирану обогащать уран

Москва, 20 января. Министерство иностранных дел РФ ответило на слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который ранее заявил о якобы существующем стандарте Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает Ирану заниматься обогащением урана. Российские дипломаты назвали слова Вашингтона «мифотворчеством» и «манипуляцией фактами».

Соответствующее заявление Брайан Хук сделал журналистам в пятницу, 20 января. Аргументом на запрет Ирану заниматься обогащением урана выступила резолюция ООН, якобы принятая в 2006-2007 годах. Хук назвал документ «стандартом ООН» и отметил, что при заключении СВПД он не был применен.

«К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению», – комментируют в МИД РФ.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства, откровенное манипулирование общеизвестными фактами стало нормой для США, которые претендуют на авторитет в ядерном нераспространении.

Кроме того, в МИД указали, что данным заявлением Штаты фактически обвинили Совет Безопасности ООН в принятии решений, идущих вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, ведь он закрепляет за всеми странами, подписавшими его, право на освоение мирного атома. При этом в комментарии МИД РФ было указано, что добровольный отказ государства заниматься обогащением урана является суверенным правом, а не «стандартом» ООН, как это было выставлено США.

В МИД РФ также напомнили, что санкции ООН в отношении Ирана не были нацелены на то, чтобы навсегда лишить данную страну законных прав на разработки в ядерной области.