Сирия, 21 января. В Идлибе джихадисты предприняли две безуспешные попытки контратаковать позиции САА. В Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ1 устроили засаду отряду САА. В Ракке курдские боевики совершили рейд на бордель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо обмениваются ударами с радикалами, отразили две попытки контрнаступления радикалов в районе Ат-Таха и Джарджаназа в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: расселили 1500 семей бойцов ополчения на севере Хасаки, обменялись ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии в Идлибе из гранатометов, предприняла попытку контратаки у Ат-Таха, обстреляла жилые кварталы Алеппо из минометов.

Курдские вооруженные формирования: на севере Ракки провели рейд в борделе в городе Ат-Табка, арестовали в нем трех высокопоставленных полевых командиров, в Дейр-эз-Зоре совершили десантную операцию совместно с силами международной коалиции, на севере Алеппо обстреляли жилые кварталы Азаза и Африна – есть жертвы среди мирного населения.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины на дороге в Ракке, устроили засаду отряду САА в Дейр-эз-Зоре и потеряло высокопоставленного террориста в ходе рейда SDF.

Международная коалиция: провела совместный с SDF рейд в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке продолжает патрулирование в районе Тель-Тамра.

Провинция Алеппо

На западе провинции ВВС Сирии нанесли серию точечных ударов по укрепленным оборонным сооружением джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Атариб, а также у деревень Авиджиль и Шейх-Али, как передает новостное агентство Step News.

По данным портала Baladi News, на севере провинции боевики из состава «Сил освобождения Африна» открыли огонь из минометов по линиям обороны протурецкого ополчения в районе города Африн и обстреляли окраины города Азаз. Как передают различные источники, в результате обстрела пострадали мирные жители, погибла женщина и ребенок. Протурецкие ополчение открыло ответный огонь по укрытиям радикалов.

На юге Алеппо продолжаются бои между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Боевики оппозиции выпустили заявление на подконтрольном им медиаресурсе о том, что в ходе вылазки в район Аз-Захра им удалось уничтожить автомобиль с пулеметной установкой. Позднее отряды джихадистов, которые скрывались в районе Рашидин, открыли огонь по жилым комплексам Нового Алеппо. Как передает агентство Step News, комплексу нанесен только материальный ущерб, нет информации о жертвах среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным информагентства Deir Ezzor, курдские боевики совершили рейд совместно с силами международной коалиции. Детали операции не разглашаются, как и место ее проведения. Позднее, пресс-центр SDF выпустил сообщение о том, что в ходе рейда боевиками был нейтрализован высокопоставленный террорист «Исламского государства» иракского происхождения, который занимался контрабандой нефти, а также финансированием и «бухгалтерией» организации.

В поселении Джейдет-Акидат боевики SDF совместно с силами коалиции провели рейд с обысками в домах у местных жителей. Рейд прошел после того как террористы «Исламского государства» заявили о столкновении с конвоем курдских радикалов у города Бусейра. Согласно информации, опубликованной террористами на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», SDF потеряли несколько человек убитыми и ранеными в ходе перестрелки.

Согласно информации агентства Al Masdar, боевики ИГИЛ устроили засаду на САА в пустыне Бадия между поселениями Эс-Сухне и Аш-Шула. В ответ на налет террористов Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии прочесывает возможные укрытия боевиков в пустыне.

Провинция Идлиб

Утром возобновились бои у поселка Абу-Дафна, о чем сообщает агентство OGN Reports. Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать ракетными снарядами позиции сирийской армии. В результате залпов из гранатометов со стороны дислокации джихадистов, был тяжело ранен военный корреспондент канала Sama Абдель-Гани Джаррух. В настоящее время он находится в госпитале в стабильном состоянии.

ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе поселений Хан-Тутин, Абу-Джариф, Дейр-Сунбуль и Исхам и нанесли точечный удар по опорным пунктам альянса.

Авиаудар был нанесен в ответ на попытку контратаки джиахдистов в районе поселка Джарджаназ, где отряд из 50 боевиков попытался после обстрела прорвать линии обороны правительственных сил. Как сообщил позднее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, вторая попытка контратаки со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» была предприняла у Ат-Таха. Два десятка радикалов выступили против САА с десятью бронированными пикапами и пулеметными установками – атака была отражена благодаря интенсивной артиллерийской поддержке.

Провинция Ракка

Сирийские военнослужащие устанавливают новые контроль-пропускные пункты на севере провинции, в особенности расширено военное присутствие отрядов правительственных сил на трассе, ведущей в Дейр-эз-Зор в район пустыни Бадия, как передает новостной портал Rojava Network. Тем самым САА отрезает предполагаемые пути снабжения террористов ИГИЛ, которые скрываются в зонах контроля курдских радикалов в Ракке и перебрасывать подкрепления для спящих ячеек организации в пустынных районах Бадии.

В районе города Ат-Табка конвой курдских радикалов подорвался на дорожной мине, как сообщает источник в сети Twitter (@Trojkan1337). Ранены три боевика.

Военная разведка «Демократических сил Сирии» (SDF) провела рейд в городе Ат-Табка, в ходе которого был раскрыт подпольный бордель, в котором были задержаны три высокопоставленных члена SDF. Как подчеркивает издание Euphrates Post, все трое руководили женским боевым крылом альянса. В притоне также обнаружили в качестве «персонала» женщин-боевиков из состава «милиции» SDF «Асайиш». По факту проституции в рядах SDF и «Асайиш» будет проведена внутренняя проверка, задержанные полевые командиры были разжалованы и отстранены до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Провинция Хасака

Как сообщило агентство Halab Today, что конвой пикапов с военнослужащими США был замечен на дороге у города Тель-Тамр. Ранее поступали сообщения, что американский конвой бронированных автомобилей перекрыл дорогу патруля военной полиции ВС РФ.

Неизвестными был убит курдский боевик в районе города Маркада, как передает медиаресурс Euphrates Post. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако, SDF подозревают, что за этим стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

Несколько членов сирийской армии пострадали в районе поселка Тель-Мансур. Как передает агентство Alk Habour, автомобиль САА наехал на придорожную мину. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку взрывного устройства. Под подозрением террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.