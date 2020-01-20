Трамп встретится с главой Ирака во время форума в Давосе

Вашингтон, 20 января. Американский президент Дональд Трамп намерен провести двусторонние переговоры с главами Ирака, Пакистана, ЕС, Швейцарии во время экономического форума в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Кроме Трампа, в нем примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.

Как сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, Трамп намерен встретиться с рядом глав государств Ближневосточного региона, включая президента Курдского регионального правительства Нечирвана Барзани. Также запланирована встреча с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Напомним, что американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Одним из последних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за этим крушение украинского «Боинга» над Ираном из-за американской провокации. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.