Филиал крематория горит в Новосибирске

Новосибирск, 20 января. В Дзержинском районе Новосибирска огонь охватил филиал городского крематория, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Пожар произошел на улице Фрунзе, 67. На данной территории находится филиал городского крематория и похоронный дом «Некрополь».

На месте работают спасатели, к этому времени им уже удалось локализовать огонь. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что улицы вокруг перекрыты. На месте были замечены машины скорой помощи. Информация о пострадавших или жертвах пожара на данный момент не поступала.