МИД РФ раскритиковал действия США по ядерной сделке с Ираном

Москва, 20 января. Международное сообщество не приемлет грубое нарушение Вашингтоном ядерной сделки с Ираном. Об этом заявили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении призвало американскую сторону соблюдать резолюцию Совбеза ООН 2231, которая утвердила Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Коллегам в США стоило бы всерьез озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение», — говорится в заявлении МИД РФ.

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, в случае, если европейская тройка (Великобритания, Германия, Франция) инициирует в Совбезе ООН рассмотрение дела о якобы нарушении Ираном ядерной сделки.

Напомним, власти Ирана заявили о выходе из ядерной сделки после агрессивных действий США, вооруженные силы которых в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на политику Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще стали звучать призывы «Янки, гоу хоум!». Более того парламент Ирака потребовал вывести американские войска с территории страны.