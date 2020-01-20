Телезрители раскритиковали Ковтуна после его хвастливой публикации в соцсети

Москва, 20 января. Пользователи Сети обрушились с критикой на украинского политолога Вячеслава Ковтуна после его хвастливой публикации в Facebook.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными заявлениями в эфире российских ток-шоу, опубликовал в соцсети снимок австрийского штруделя, который он собирался съесть на завтрак в одном из ресторанов Вены. При этом Ковтун снабдил снимок хвастливым комментарием, которым попытался подчеркнуть свой «красивый образ жизни».

«Вена. Утро. Кофе. Штрудель. Жизнь удалась!» — говорится в подписи к фотографии.

Подписчики Ковтуна не оценили публикацию, напомнив украинскому политологу, что этим штруделем он обязан российскому телевидению. Пользователи отметили, что благодаря гонорарам за участие в российских политических ток-шоу он ведет «красивый образ жизни», фотографируя кондитерские изделия в венских ресторанах. Кроме того, подписчики обратили внимание на непрезентабельный внешний вид штруделя, который больше напоминал «огрызок» неудавшегося пирога.

«Спасибо скажи российскому ТВ», — пишет Aleksander Botyanovsky.

«Как мало человеку надо», — отмечает Venera Viana.

«У вас отпуск? Уже три дня как забыли про Украину. Отдыхайте, расслабляйтесь», — пишет Венера Шарафутдинова.

«Столько лишних приборов ради огрызка штруделя. И лимон прямо в чашке. Лучше ко мне приезжайте. Я вас никарагуанским угощу. Прямо из турки», — пишет Galina Gridneva.

«Жизнь удалась благодаря русским каналам», — отмечает Надежда Горицкая.

«Не густо», — констатирует Малат Талам.

«А штруделек то откушен», — отмечает Володимир Закон.

Подписчики напомнили Ковтуну о его исчезновении из российских ток-шоу, отметив, что телезрители потеряли интерес к украинской теме и его скандальным высказываниям.