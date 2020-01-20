Журавко объяснил, что ждет Киев в случае попытки силового возврата Донбасса

В Киеве заявили, что украинские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса. Об этом сообщил заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне Украины Сергей Кривонос в интервью порталу «Донбасс.Реалии». Экс-депутат Рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил шансы Киева и рассказал, чего стоит ожидать в случае попытки реализации силового сценария.

«Есть Минские соглашения. Европа все-таки некоторые действия предпринимает, чтобы Минские соглашения работали и не случилось дополнительных жертв. Владимир Путин четко объяснил, что в случае силового сценария основную целостность государства Украина потеряет», — напомнил Журавко.

Собеседник ФАН отметил, что в целом на Украине есть силы для реализации силового сценария, но они настолько противоречивы, что в случае объединения всех сил Донецка и Луганска можно будет потом увидеть «новую Украину» «без идиотов».

«У меня такое ощущение, что нынешние украинские политики то ли с Луны свалились, то ли с Марса. Ведь был уже котел. И чем это все закончилось? Якобы перемирием, о котором просила украинская сторона. Потом был второй котел. И мы увидели жертв так называемого захвата Донбасса. Все это закончилось трупами. Я не могу понять, зачем украинцам идти наступать на те же самые грабли. Они хотят, чтобы ДНР построило новую Украину? Если они этого хотят, тогда я им желаю хоть завтра наступать», — недоумевает политик.

Кривонос намекнул на возможную поддержку НАТО в операции по возвращению Донбасса силой. Но Журавко очень сомневается в действенной помощи партнеров Украины.

«Мы видим нынешнюю ситуацию, которая связана с так называемыми партнерами Украины, но ничего хорошего из этого не выйдет. Разве что дополнительные гробы они получат, а бонусом и развал Украины. Мы и НАТО по истории проходили. НАТО — это подстрекатель, а не помощник. В одной нашей сказке герои причитают: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Это максимально, что могут сделать натовские войска «в помощь» Украине», — заключил политик.

На открытую форсированную агрессию в отношении ДНР и ЛНР Киев пока не решается. Все угрозы остаются на уровне громких заявлений.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече «нормандской четверки» еще раз акцентировал внимание на том, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными.