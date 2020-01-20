Миро уверена, что Боня комплексует из-за отсутствия статуса суперзвезды

Москва, 20 января. Телеведущая Виктория Боня посетила Доминикану в рамках международного кинофестиваля. Светская львица поделилась в Instagram снимками на красной дорожке. Блогер Лена Миро раскритиковала Боню из-за комплекса суперзвезды.

«Я очень рада посетить первый международный кинофестиваль в Доминикане. Что самое удивительное, меня приглашают на фестивали как гостью и в Италию, и в Америку, и в Канны, и в другие страны», — написала Боня.

Миро выразила недоумение, на каких основаниях экс-ведущую «Дома-2» приглашают на иностранные кинофестивали. Блогер обратила внимание, что в России Боню на подобные мероприятия не зовут.

«А в качестве кого ее туда приглашать? Нет, ну серьезно: кто такая Виктория Боня? Актриса? Режиссер? Сценарист? Продюсер? Или хотя бы жена продюсера?» — возмутилась Миро.

По словам Миро, Боня не стала ни моделью, в отличие от Натальи Водяновой. Ее нельзя назвать и дизайнером, какой является Виктория Бэкхэм. На любое мероприятие Боню приглашают в качестве экс-ведущей «Дома-2».

«Несмотря на все ее понты, у Бони нет статуса, и она из-за этого страшно комплексует», — добавила Миро.

Ранее Миро резко высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой. Блогер высказала подозрения по поводу слишком молодой внешности примадонны. По ее мнению, у певицы могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Подобный облик вызвал у блогера подозрения в наличии у Пугачевой возрастной деменции.