Сирия новости 20 января 22.30: контрнаступление джихадистов в Идлибе разбито, нападение ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 20 января. Контрнаступление джихадистов в Идлибе разбито совместными усилиями ВВС Сирии и армии. В Дейр-эз-Зоре террористы устроили засаду отряду САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов у Ат-Таха и Джарджаназа в Идлибе, столкнулись с отрядом террористов ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в подрыве патрульного автомобиля курдских радикалов на севере Ракки, в Дейр-эз-Зоре совершили нападение на отряд САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила две попытки контратаковать позиции сирийской армии на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: провели совместно с силами международной коалиции рейд в Дейре-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Сообщается, что боевик «Тахрир аш-Шам», которые укрываются на окраине города Алеппо, в районе Рашидин, открыли огонь по жилым комплексам Нового Алеппо к западу от города. Как передает агентство Step News, комплексу нанесен только материальный ущерб, нет информации о жертвах среди мирного населения.

Боевики вооруженной оппозиции заявили, что к югу от Алеппо они открыли огонь по опорным пунктам иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции, как передал медиаресурс Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) провела рейд в поселке Маарет на востоке провинции, в приграничной зоне с территориями, оккупированными курдским боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и союзным им силам международной коалиции. Как сообщает агентство Deir Ezzor, в ходе рейда военнослужащие задержали для допроса несколько жителей, которые подозревается в связи с боевиками «Исламского государства».

В поселении Джейдет-Акидат боевики SDF радикалы совместно с силами коалиции провели рейд с обысками в домах у местных жителей. Рейд прошел после того как террористы «Исламского государства» заявили о столкновении с конвоем курдских радикалов у города Бусейра. Согласно информации, опубликованной террористами на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», SDF потеряли несколько человек убитыми и ранеными в ходе перестрелки.

Согласно информации агентства Al Masdar, боевики ИГИЛ устроили засаду на САА в пустыне Бадия между поселениями Эс-Сухне и Аш-Шула. В ответ на налет террористов Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии прочесывает возможные укрытия боевиков в пустыне.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба самолеты ВВС Сирии продолжают работу над позициями альянса «Тахрир аш-Шам», ударив по укреплениям джихадистов в районе поселения Дейр-Сунбуль и у деревни Исхам, как передает новостной telegram-канал (@almohrarmedia2). Пока что уточняется размер потерять джихадистов в живой силе и боевой технике.

Авиаудар был нанесен в ответ на попытку контратаки джиахдистов в районе поселка Джарджаназ, где отряд из 50 боевиков попытался после обстрела прорвать линии обороны правительственных сил. Как сообщил позднее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, вторая попытка контратаки со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» была предприняла у Ат-Таха. Два десятка радикалов выступили против САА с десятью бронированными пикапами и пулеметными установками – атака была отражена благодаря интенсивной артиллерийской поддержке.

Провинция Ракка

В городе Ракка прогремел взрыв. Как сообщает агентство Alk Habour, неизвестные лица установили в автомобиле курдских радикалов самодельную бомбу, которая детонировала, когда автомобиль двигался по магистрали. Информации о пострадавших при взрыве пока не поступало. Наиболее вероятно, что за взрыв ответственны террористы «исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.