Сирийские войска отбили две атаки боевиков в провинции Идлиб

Дамаск, 20 января. Боевики незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации продолжают устраивать провокации, а также обстрелы населенных пунктов и позиций сил сирийской армии. Об этом сообщает руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он заявил, что террористические группировки 20 января предприняли две попытки атаковать сирийские позиции.

«В 14.30 отряд незаконных вооруженных формирований численностью до 50 боевиков после массированного обстрела с применением реактивных систем залпового огня, при поддержке 7 пикапов с установленным на них тяжелым вооружением в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб атаковал позиции Сирийской Арабской Армии, атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж», — сообщил Боренков.

Вторая атака произошла через час. Около 60 человек при поддержке десяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции сирийской армии у населенного пункта Эт-Тах в провинции Идлиб. Атака была отбита благодаря интенсивной артиллерийской поддержке.

ЦПВС призвал боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования сирийского кризиса.