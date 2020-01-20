Шойгу и глава Минобороны Турции по телефону обсудили Сирию и Ливию

Москва, 20 января. Исполняющий обязанности главы Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара», — говорится в сообщении.

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, Шойгу и Акар обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Напомним, 19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии, которая стала продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. Благодаря усилиям России в Ливии был введен в силу режим прекращения огня, который продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. При этом международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил президенту РФ благодарность за его усилия по урегулированию конфликта в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести в российской столице очередной раунд переговоров по Ливии.