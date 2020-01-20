Эксперт ЖКХ Разворотнева назвала случай в Перми «трагедией украденного подвала»

В ночь с 19 на 20 января в Перми произошла страшная трагедия. Рядом с хостелом «Карамель», расположенным в подвальном помещении дома №21 по улице Советской армии, прорвало трубу с горячей водой. Помещение мини-отеля сразу же затопило кипятком, погибло пять человек, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ — исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева — объясняет, почему обычная для наших регионов коммунальная авария привела к таким тяжелым последствиям, кто в этом виноват, а главное – может ли это повториться в других городах России.

Судя по информации из открытых источников, мини-отель «Карамель» располагался в подвале типовой пятиэтажки, под которым проходила транзитная теплоцентраль. Изначально подвал не был приспособлен для коммерческого использования, тем более для размещения гостиницы. Например, в нем не было эвакуационного выхода, и именно это ключевое нарушение и стало главной причиной трагедии.

Как это могло случиться?

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ подвалы, в которых есть инженерные коммуникации (а также чердаки, технические этажи, колясочные и лифтерные, лестничные площадки и инженерные коммуникации), являются общим имуществом и принадлежат всем собственникам помещений в многоквартирном доме.

Для того чтобы передать это помещение в аренду, нужно согласие всех собственников. На практике, как обычно, происходит по-другому.

В 90-е годы, когда началась приватизация квартир, многие помещения, предназначенные для обслуживания дома, были приняты на баланс муниципалитета как отдельные нежилые помещения и впоследствии проданы. Жителей дома, естественно, никто при этом не спрашивал и даже в известность не ставил.

В 2005 году в России был принят Жилищный кодекс, определявший понятие общего имущества и процедуры его передачи в аренду или продажи, но с тех пор ничего не изменилось. По-прежнему многие коммерчески привлекательные чердаки и подвалы числятся собственностью муниципалитетов и активно распродаются.

Плачевные результаты такой политики мы наблюдаем по всей России. В лучшем случае владельцы квартир в многоэтажных домах лишаются помещений, где можно оставить велосипед или коляску. В худшем — новые собственники перекрывают доступ к инженерным коммуникациям, которые невозможно ни осмотреть, ни отремонтировать, заглубляют подвалы, прорубают в несущих стенах отдельные входы. Такие действия уже неоднократно приводили к авариям или даже обрушению многоквартирных домов.

Для помощи жителям, которые лишились права использовать и распоряжаться своим же имуществом, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ (НП «ЖКХ Контроль») создал специальную рабочую группу. Общественники, уже выигравшие битву за свои чердаки и подвалы, крыши и лифтерные, готовы оказать практическую помощь коллегам из других регионов и заодно объяснить органам власти, как надо трактовать действующее законодательство.

Мы уже убедились в том, что возврат своего кровного имущества требует от законных владельцев немало сил и упорства. В тех случаях, где помещения были приватизированы и проданы, придется отстаивать свои права через суд. При этом судебная практика не всегда складывается в пользу жителей.

В городах России осталось немало помещений, которые продолжают «числиться» на балансе муниципалитетов. Казалось бы, самый простой путь для местных органов власти: вернуть эти помещения законным собственникам — жителям домов — без всяких условий. По этому пути, кстати, идут сегодня власти Санкт-Петербурга, Республики Крым и ряда других субъектов РФ. Но в большинстве случаев власти со своей «собственностью» расставаться не торопятся или ставят собственникам целый ряд незаконных и практически невыполнимых дополнительных условий.

Так, в той же Перми городские власти требуют от собственников проведения общего собрания и 100% голосования за возврат своего же имущества.

Именно четкое соблюдение норм Жилищного кодекса в будущем позволит избежать повторения подобных трагедий. НП «ЖКХ Контроль» уже не раз обращался в Министерство строительства и ЖКХ с требованием выявлять незаконно захваченную общедомовую собственность и возвращать ее.

В свою очередь, Минстрой перепоручал этот вопрос региональным профильным министерствам и органам жилнадзора. Что не удивительно, на местах эти поручения были быстро забыты и не привели к заметным результатам. Однако трагедии, подобные пермской, рано или поздно заставят власти заняться этой проблемой. Хотелось бы, чтобы на этом пути было как можно меньше человеческих жертв.