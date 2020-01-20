Одесская продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка

Одесса, 20 января. Скандал вспыхнул на Украине из-за инцидента в продуктовом магазине в Одессе. Продавщица нецензурно обругала покупателя, обратившегося к ней на украинском языке.

Как сообщает портал Politeka, женщина отказалась общаться с покупателем, который говорил на украинском языке. В ответ на пререкания сотрудница магазина обматерила мужчину.

«Я понимаю, но говорить с тобой не буду. Иди (нецензурно. — Прим. ред.) к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», ― заявила женщина.

Покупатель парировал, что находится в родном городе. Но продавщица возразила, что в Одессе никто не говорит на украинском.

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Некоторые обратили внимание на то, что женщина была в нетрезвом виде.

«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке … таких полгорода», ― отметил пользователь Facebook.

На Украине регулярно возникают скандалы из-за русской речи. Так, ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой закатила истерику таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, шофер заявил, что не намерен разговаривать на украинском языке.

Более того, ранее победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, чем спровоцировала споры между поклонниками.