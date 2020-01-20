Актриса Бочкарева прокомментировала приговор за хранение наркотиков

Москва, 20 января. Звезда телесериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева прокомментировала судебное решение, вынесенное по делу о хранении наркотиков.

На своей странице в Instagram артистка отметила, что исход дела не является для нее идеальным.

«Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась», — считает она.

Актриса сообщила, что решающий день был для нее очень сложным. Она до последнего надеялась на положительный приговор по своему делу.

Бочкарева также добавила, что ей безразличны все слова ненавистников, поскольку у нее есть своя личная правда.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о приговоре Преображенского районного суда Бочкаревой. Актрисе был присужден штраф в размере 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Артистка признала свою вину, при этом в ее организме не было обнаружено следов запрещенных веществ.

Следствие выступило с ходатайством о прекращении уголовного преследования Бочкаревой и назначении ей штрафа. На суде дознаватель подтвердил это решение и заявил, что актриса загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Наталья Бочкарева была задержана сотрудниками полиции в сентябре 2019 года, в ее автомобиле был обнаружен кокаин.

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде, более всего известна своей ролью Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе».