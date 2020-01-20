Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Оппозиционное издание «Новая газета» опубликовала текст о ситуации в Сирии, который распространил Telegram-канал джихадистов в Идлибе.

Материал рассказывает о том, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий», которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.

По версии издания, содействие этим компаниям на территории Сирии должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем петербургского бизнесмена.

Ранее канал уже публиковал ссылки на материал «Новой», который рассказывал о деятельности РФ и Сирии в Идлибе и напрямую мог интересовать джихадистов. Однако новая статья, в которой речь идет лишь о взаимных экономических интересах двух стран, к Идлибу и разворачивающимся там столкновениям никакого отношения не имеет, и, казалось бы, террористов интересовать не должна. Несмотря на это, меньше чем за сутки с момента публикации статья появилась на канале дважды.

Такое стремление тиражировать любые тексты российского оппозиционного издания демонстрирует, что материалы «Новой газеты» и содержащиеся в них тезисы вполне укладываются в концепцию джихадистской пропаганды. «Новая» наряду с террористами занимается дискредитацией действий России в Сирии и медиаподдержкой боевиков.

Более того, ссылки на российское оппозиционное издание в Telegram-канале джихадистов появляется рядом с сообщением «официального» медиацентра террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» о проведении «истишхадии», то есть подрыва террориста-смертника, на западной окраине населенного пункта Ат-Тах.

Несколькими сообщениями ниже ссылки на материал «Новой газеты» расположился репост пропагандистского видео с террористом Шамилем Басаевым.

В сотрудничестве с членами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) ранее был уличен журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Бывший эксперт по связи экстремистской организации Малиф дал Федеральному агентству новостей (ФАН) большое интервью, в котором рассказал, что сотрудничал с журналистом «Новой». По словам Малифа, ему удалось даже прочесть некоторые материалы Короткова, основанные на предоставленной им информации. Сейчас они заботливо удалены, но имя собеседника бывший член группировки не забыл.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — утверждает Малиф.

Денежные потоки из-за рубежа, оправдание деятельности джихадистов, их поддержка в медиа и подтасовка фактов – такими инструментами регулярно пользуется «Новая газета». Не только сотрудники «Новой», но и авторы других либеральных СМИ ведут пропаганду против деятельности РФ в Сирии.

ФАН в ходе расследования выяснило, что существует целая сеть по распространению антироссийской пропаганды и фейков боевиков через российскую оппозиционную прессу. В любой ситуации действия российских военных трактуют в негативном ключе, американских — в позитивном, а боевиков пытаются выставить «мирными». Более того, такого рода материалы всегда приветствуются в каналах джихадистских пропагандистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.