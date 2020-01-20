Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Категория
  /  Обновлено: 

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

65
0 Оставить комментарий

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Оппозиционное издание «Новая газета» опубликовала текст о ситуации в Сирии, который распространил Telegram-канал джихадистов в Идлибе.

Материал рассказывает о том, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий», которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.

По версии издания, содействие этим компаниям на территории Сирии должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем петербургского бизнесмена.

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Ранее канал уже публиковал ссылки на материал «Новой», который рассказывал о деятельности РФ и Сирии в Идлибе и напрямую мог интересовать джихадистов. Однако новая статья, в которой речь идет лишь о взаимных экономических интересах двух стран, к Идлибу и разворачивающимся там столкновениям никакого отношения не имеет, и, казалось бы, террористов интересовать не должна. Несмотря на это, меньше чем за сутки с момента публикации статья появилась на канале дважды.

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Такое стремление тиражировать любые тексты российского оппозиционного издания демонстрирует, что материалы «Новой газеты» и содержащиеся в них тезисы вполне укладываются в концепцию джихадистской пропаганды. «Новая» наряду с террористами занимается дискредитацией действий России в Сирии и медиаподдержкой боевиков.

Более того, ссылки на российское оппозиционное издание в Telegram-канале джихадистов появляется рядом с сообщением «официального» медиацентра террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» о проведении «истишхадии», то есть подрыва террориста-смертника, на западной окраине населенного пункта Ат-Тах.

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

Несколькими сообщениями ниже ссылки на материал «Новой газеты» расположился репост пропагандистского видео с террористом Шамилем Басаевым.

Журналисты «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов

В сотрудничестве с членами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) ранее был уличен журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Бывший эксперт по связи экстремистской организации Малиф дал Федеральному агентству новостей (ФАН) большое интервью, в котором рассказал, что сотрудничал с журналистом «Новой». По словам Малифа, ему удалось даже прочесть некоторые материалы Короткова, основанные на предоставленной им информации. Сейчас они заботливо удалены, но имя собеседника бывший член группировки не забыл.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — утверждает Малиф.

Денежные потоки из-за рубежа, оправдание деятельности джихадистов, их поддержка в медиа и подтасовка фактов – такими инструментами регулярно пользуется «Новая газета». Не только сотрудники «Новой», но и авторы других либеральных СМИ ведут пропаганду против деятельности РФ в Сирии.

ФАН в ходе расследования выяснило, что существует целая сеть по распространению антироссийской пропаганды и фейков боевиков через российскую оппозиционную прессу. В любой ситуации действия российских военных трактуют в негативном ключе, американских — в позитивном, а боевиков пытаются выставить «мирными». Более того, такого рода материалы всегда приветствуются в каналах джихадистских пропагандистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров