С европейских активов «Газпрома» снят арест по иску «Нафтогаза»

Москва, 20 января. Российский «Газпром» объявил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам «Нафтогаза Украины» в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

Протокол о сотрудничестве России и Украины по газовому спору, который был подписан 20 декабря, содержит, в частности, пункт, касающийся урегулирования юридических разногласий. Стороны, среди прочего, пришли к договоренности о снятии арестов с имущества «Газпрома», передает РИА Новости.

Напомним, предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

В субботу глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита, передавала «Газета.ру». По его словам, таким образом «Газпром» спас украинцев от многократного повышения цен.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее сообщил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.