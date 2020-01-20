«Музей современной российской культуры» даст онлайн-доступ к выставкам по всей стране

Санкт-Петербург, 20 января. Жителям России предложили посетить самые крупные музеи Москвы и Петербурга, не выходя из дома. Проект «Музей современной российской культуры» дает бесплатный онлайн-доступ к экспозициям не только больших выставочных залов, но и региональных экспозиций. Об этом рассказала руководитель цифрового проекта Татьяна Покопцева.

Отмечается, что в коллекцию вошли выставки Русского музея, московской Третьяковской галереи, Нижнего Новгорода, Барнаула, Севастополя и многих других городов России, передает интернет-телевидение «Город+».

Татьяна Покопцева говорит, что проект является информативно-просветительским и представляет собой онлайн-сборник фотографий экспонатов из постоянных коллекций и временных выставок музеев. В будущем организаторы хотят собрать на сайте все существующие музейные интернет-ресурсы страны.

«Многие даже не знают, что у определенного музея есть электронная коллекция, а тут можно зайти на один сайт — и посмотреть все, что существует. В потоке информации мы отбираем лучших из лучших, знакомим читателей с самым интересным», — объясняет эксперт.

Напомним, что «Музей современной российской культуры» появился в 2015 году.