Москва, 20 января. Итоги международной конференции по Ливии свидетельствуют о победе российской дипломатии над неоколониальной политикой Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Берлинская конференция по Ливии не принесла результатов. При этом организаторы конференции не пригласили к столу переговоров командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Главы ЛНА и ПНС покинули Берлин еще до окончания конференции.

По словам Брутера, данный факт лишний раз подтверждает, что лидеров западных государств не волнуют интересы Ливии и стран Северной Африки.

«При этом раскладе мира в Ливии построить нельзя, да и к такому подходу призывают те, кто эту войну начал. Россия же выступает за окончание ливийского конфликта, поскольку считает его совершенно лишним и братоубийственным», — отмечает эксперт.

Лидеры западных стран, принимавшие участие в берлинской конференции, обсуждали широкий спектр вопросов, однако ни один из них не касался мирного урегулирования кризиса в Ливии. При этом именно благодаря усилиям России был введен режим прекращения огня в Ливии, что свидетельствует о победе российской дипломатии над неоколониальной политикой Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Такого результата в Берлине не было достигнуто, поскольку задействованные в конференции стороны даже не затронули эту тему, поэтому единственным результатом остается перемирие, но и здесь имеются значительные сомнения», — добавил Брутер.

По его словам, лидеры западных стран рассматривают Ливию в качестве источника энергоресурсов, поэтому их устраивает нынешняя ситуация в республике, передает «Экономика сегодня».

Международная конференция в Берлине по Ливии является логическим продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. В московских переговорах принимали участие представители ЛНА и ПНС. За день до переговоров в Москве, российской стороне удалось добиться введения в Ливии режима прекращения огня, который продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После московских переговоров командующий ЛНА направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил благодарность главе государства за его миротворческие усилия. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести в Москве очередную встречу по урегулированию ливийского кризиса.