Риэлтор Бендриков раскритиковал идею своих коллег сдавать квартиры покомнатно

Москва, 20 января. Столичные специалисты по недвижимости придумали новый способ заработка на арендаторах. Риэлторы сдают квартиры покомнатно одиноким людям, которые желают создать семью. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков подверг критике такую схему.

Основной минус нового способа сдачи жилья состоит в том, что стоимость аренды комнаты не сильно отличается от аналогичной суммы за однокомнатную квартиру.

«Из-за переплаты это не будет пользоваться спросом. Потому что аналитики у нас говорят, что будет повышение стоимости аренды на 10% в этом году», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом «360».

По его мнению, на фоне дешевеющей ипотеки вряд ли найдутся желающие платить 60 тысяч рублей за комнату при ее стоимости в 30 тысяч.

Кроме того, такая схема может быть опасна для женщин. По словам риэлтора, приезжий мужчина не всегда имеет добрые намерения.

«В лучшем случае он может обобрать и свалить благополучно. А в худшем там до всего может дойти. Никогда не знаешь, что у человека на уме», — считает Бендриков.

Также непонятно как будут поступать постояльцы, которые пришлись друг другу не по вкусу.

Эксперт напомнил, что в социальных сетях давно публикуют объявления о поиске сожителей, однако они кардинально отличаются от новой схемы московских риэлторов.

«Если живут мужики, то заезжает тоже мужчина. То есть женщина туда не поедет. И наоборот, если женщины живут, то мужчины туда едут», — заметил Бендриков.

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