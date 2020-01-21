Милонов призвал мировое сообщество прекратить поддерживать террористическое ПНС Ливии

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в беседе с корреспондентом BBC не стал отрицать факт вербовки сирийских наемников в ряды бандформирований оккупационного режима Триполи. Также он подчеркнул не колеблясь, что готов на сотрудничество с кем угодно, только бы отразить некую атаку. По словам депутата Государственной Думы Виталия Милонова, многие страны понимают, что мандат Сарраджа истек и он активно сотрудничает с террористами, но международное сообщество продолжает закрывать на этот факт глаза.

Совсем неясно, какую атаку имел в виду Саррадж, так как начиная с 12 января в Ливии обеими сторонами конфликта был введен режим прекращения огня, действующий и по сей день. Скорее всего, председатель марионеточного «правительства», являющегося с начала 2018 года незаконным согласно Схиратским соглашениям, попросту хотел привлечь внимание своих союзников, оказывающих помощь его режиму.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил о том, что в Триполи даже сейчас на фоне переговоров по ливийскому урегулированию продолжают стекаться остатки джихадистов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Он подчеркнул, что ПНС превратилось в достаточно крупную и опасную террористическую ячейку, угрожающую безопасности всему североафриканскому региону.

«Я бы сказал, что в настоящий момент эта группировка (ПНС Ливии – Прим. ФАН) представляет собой такую яму с нечистотами, в которую попадают все преступники и радикалы с Ближнего Востока. На сегодняшний день мы видим зарождение новой террористической организации, потому что методики, которые они используют, совершенно бандитские и террористические. Невозможно говорить о том, что эти люди смогут принять участие в наведении порядка в Ливии, поскольку сейчас все эти бандформирования являются главной дестабилизирующей силой в Северной Африке. Ради достижения своих целей они готовы брать к себе кого угодно, даже откровенных бандитов. Естественно, Соединенные Штаты и Великобритания будут поддерживать этот преступный режим, так как им всегда нужен такой вредный и опасный «зверек» на поводке, как им кажется», – отметил парламентарий.

Кроме того, собеседник ФАН добавил что нужно заставить Запад прекратить поддержку террористического режима Файеза Сарраджа, который давно утратил свою легитимность. В таком случае все эти сирийские наемники перестанут прибывать на ливийскую территорию и угрожать дальнейшей эскалацией конфликта. Также депутат Госдумы констатировал, что ни ООН, ни другие международные организации не будут официально осуждать ПНС Ливии и предпринимать какие-то действия для его ликвидации, так как это не устроит США.

«К сожалению международное сообщество не будет никак особо резко реагировать на такое признание (Сарраджа – Прим. ФАН). Многие страны, опасаясь санкций со стороны Соединенных Штатов, отказываются участвовать в мирном процессе в Ливии. Достаточно понятно, что с точки зрения норм международного права, мандат Сарраджа истек, он не имеет права чем-то заниматься в Ливии, так как он не выполнил те обязательства, которые на себя брал. Соответственно международное сообщество должно потребовать от него разоружиться и прекратить свою деятельность. Также необходимо вынести решение, чтобы страны-члены Организации Объединенных Наций не имели права оказывать какое-либо содействие этой группировке (ПНС Ливии – Прим. ФАН). Если к ним (боевикам ПНС – Прим. ФАН) перестанут литься доллары и фунты щедрым ручьем, конечно же этот террористический проект закончится быстро», – подытожил Милонов.

Напомним, перед международной конференцией по ливийскому урегулированию, прошедшей в Берлине, спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе официально признал, что на территорию североафриканского государства действительно активно перебрасывались сирийские джихадисты, убегающие из Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.