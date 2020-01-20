Новый тип коронавируса в Китае передается от человека к человеку

Пекин, 20 января. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку.

Власти Китая проинформировали, что есть объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными этим типом вируса. В случае инфицирования необходимо как можно скорее принять экстренные меры. Соответствующую информацию передает агентство «Синьхуа».

Представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан пояснил, что «если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать». 14 медицинских работников заразились от инфицированных коронавирусом людей, рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны Чжун Наньшань.

Ранее сообщалось, что один человек умер в Китае из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом.