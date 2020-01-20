Китайский Новый год Крысы — когда наступает, как отметить, что надеть и поставить на стол

Наступает настоящий китайский Новый год, который пройдет под знаком Белой металлической крысы. Праздник широко и бурно отмечается в Китае, а также в странах Юго-Восточной Азии. В России Новый год по китайскому календарю тоже очень популярен, хотя и уступает по популярности традиционному новогоднему торжеству. Особенность взаимоотношений россиян с китайским зодиакальным циклом в том, что в России встречу традиционного Нового года принято совмещать с древними традициями Китая.

Для тех, кто планирует встречать китайский Новый год по всем правилам, расскажем, как приманить удачу и расположить к себе хозяйку года — Крысу.

Когда наступит Новый год по китайскому календарю

Китайский Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2020 году это произойдет 25 января в 00.03 по московскому времени, или в 05.03 по пекинскому. Согласно древнему китайскому летоисчислению, в этот момент наступит не 2020-й, а 4718 год, который пройдет под знаком Белой металлической крысы (по другой версии — мыши).

Что такое китайский гороскоп

Китайский зодиакальный цикл (гороскоп) разбит на 12 лет, каждый год символизирует определенное животное, которому соответствует свой цвет и одна из стихий. Последовательность этих признаков строго определенная, а точное совпадение животного, цвета и стихии происходит раз в 60 лет.

Поэтому наступающий год китайского календаря особенно важен для тех, кто родился в 1960 году, который также был под знаком Белой металлической крысы. Подробнее о китайском зодиакальном цикле читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечают наступление Нового года в Китае

Для китайцев, которые живут по всему миру, Новый год по китайскому календарю — один из важнейших праздников. Торжество необходимо отметить как можно веселее и ярче, это залог удачи и благополучия.

Важнейшее условие — встретить Новый год в кругу семьи, поэтому в преддверии второго после зимнего солнцестояния новолуния миллионы китайцев отправляются в путь, чтобы провести праздник у семейного очага, даже если их родной дом за тысячи километров. По статистике в предновогодние дни миграция внутри самого Китая считается самым массовым в мире одномоментным перемещением населения.

Праздновать встречу Нового года нужно за богато накрытым столом с традиционными китайскими блюдами из мяса и рыбы. Считается, что это помогает приманить удачу и отвести от себя и близких голод и бедность. Неизменным атрибутом праздника являются китайские пельмени, символ плодородия и рождения в семье мальчиков.

Новый год в Китае отмечается несколько дней. На второй и в последующие дни праздника китайцы посещают родных, а также активно участвуют в традиционных массовых мероприятиях. Это карнавалы, уличные представления, запуски фейерверков и китайских фонариков, праздники огней и так далее. В Европе и в США, где есть большие китайские общины, праздник тоже отмечается широко и бурно, но не так длительно, как в Азии.

Китайский Новый год в России: что надеть и поставить на стол

В России все атрибуты китайского Нового года «обкатываются» уже в новогоднюю ночь — это считается отличным способом запрограммировать себя на удачу в наступающий период.

Чтобы приманить удачу, отлично подходят наряды в цветах животного наступающего года (в нашем случае — это белый, все оттени металла, а также другие цвета, за исключением, пожалуй, только ярко-синего и нарядов с изображениями животных семейства кошачьих, а также змей — исконных врагов крыс).

На столе принятое в России новогоднее изобилие поддерживается тем, что символ года Крыса — животное непривередливое, всеядное, с отменным аппетитом. Поэтому вопроса, что поставить на стол, не стоит. Уместны все мясные и рыбные блюда, выпечка, все виды салатов, фруктовое изобилие и вообще все, что душе угодно.

Все это смело можно повторить в ночь на 25 января, тем более, что после веселых Святок и праздника Крещение в России наступает зимний мясоед, когда до самой Масленицы можно веселиться и есть все, что пожелаешь.

Однако знатоки советуют не злоупотреблять алкоголем, в китайский Новый год это не принято. Уместны традиционное шампанское, а также легкие вина, естественно, в строго разумных пределах, а вот от крепких напитков стоит воздержаться.

Запуск фейерверков — это традиционный китайский новогодний обряд, помогающий приманить удачу и отогнать злых духов. В России эта забава также очень популярна. Но при запуске фейерверков нужно строжайше соблюдать правила безопасности и не давать пиротехнику в руки детям. Также следует помнить о домашних питомцах, для которых огненное шоу оборачивается дополнительным стрессом.

Что принесет китайский Новый год всем знакам зодиака

Как рассказывают знатоки китайской символики, Крыса — символ наступающего года — благоволит ко всем знакам зодиака. Поэтому, даже несмотря на то, что 2020 год является високосным, особых неприятностей ждать не стоит. Особенно повезет тем, кто родился в год Крысы, а также в годы дружественных ей животных — это Бык, Дракон, Обезьяна и Собака. Подробнее об астрологическом прогнозе на год Крысы читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Нумерологи говорят, что наступивший год (2020 — две «удачные» двойки) — это отличное время для создания семьи, рождения детей, приобретения собственного жилья, развития бизнеса, получения дополнительного образования, для новых проектов и так далее.