Госдума рассмотрит законопроект об изменении конституции во втором чтении в феврале

Москва, 20 января. Госдума может рассмотреть законопроект об изменении Конституции РФ во втором чтении в феврале. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы предполагаем, что это будет в феврале», — заявил Крашенинников в ответ на вопрос о сроках рассмотрения инициативы.

Депутат добавил, что в президентском законопроекте о внесении изменений в Конституцию РФ будет учтен механизм, который не позволит парламенту затягивать назначение нового премьер-министра и правительства.

«Да, будет предусмотрен такой механизм. Сейчас я думаю, что нам надо его достаточно четко формулировать», — отметил парламентарий.

По словам Крашенинникова, законопроект предполагает возможность отставки главы правительства или отдельных министров. Однако в ситуации, когда Госдума не утверждает часть кабинета, то речь может идти и об отставке Госдумы.

Депутат подчеркнул, что всероссийское голосование пройдет после того, как президентский законопроект об изменении конституции будет принят парламентом.

«Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования — в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу», — добавил депутат.

Российский президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. В частности, он предложил сделать горячее питание в начальной школе бесплатным, ввести выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, выплачивать более 460 тысяч рублей при рождении первого ребенка и надбавить еще 150 тысяч рублей к указанной сумме при рождении второго.