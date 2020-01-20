Будет ли Иран жертвой или палачом США

Противостояние Ирана и США насчитывает много лет. Но к чему оно может привести, если учесть, насколько увеличился иранский военный потенциал за последнее время и как укрепилась его геополитическая роль на Ближнем Востоке? Выльется ли соперничество Тегерана и Вашингтона в открытую войну или противники продолжат вести скрытую борьбу с использованием изощренных методов? И почему простые американцы считают это противостояние опасным и рискованным?

Обострение отношений Ирана и США происходит не в первый раз. Иран отстаивал свой суверенитет на протяжении всего XX века. Сначала — от притязаний Великобритании, а потом — США, и продолжает делать это в XXI веке. Причиной столь пристального внимания к Ирану со стороны американцев является огромный потенциал этой страны по добыче нефти, а также стратегическое положение Ирана.

Иран контролирует выход из Персидского залива в Индийский океан и имеет доступ к Каспийскому морю. Более того, на иранской территории есть крупные залежи урановых руд. Иран самостоятельно добывает и обогащает уран, используя для этого собственные технологии. Потенциально это позволит Ирану не только обеспечить свою энергетическую безопасность, но и создать свое ядерное оружие, что гарантирует ему иммунитет от любых попыток США лишить его суверенитета. И вышеперечисленного достаточно, чтобы США объявили Иран своим врагом.

Но не стоит забывать и о том, что главным следствием Исламской революции 1979 года в Иране стала полная национализация нефтедобывающей отрасли, в результате чего американские и британские компании потеряли свои активы в этой стране, а главное — утратили право вести там свою деятельность. К тому же, противостояние США и Израиля является одной из основополагающих идей государственной идеологии Ирана. Прибавьте в этому целый ряд инцидентов военного характера, и вы получите ситуацию, когда у США имеется масса поводов не только для санкций, но и для прямого военного вторжения. Но почему его не происходит?

Вероятность прямого вооруженного конфликта между США и Ираном стремится к нулю, потому что, помимо собственного производства вооружений, боеспособной армии и еще более боеспособного Корпуса стражей Исламской революции, Иран обладает крайне мотивированным населением, а главное, представителями власти, которые понимают, что сохранить свое положение, а во многих случаях — и жизнь, они могут, только если обеспечат выживание и развитие своей стране.

И тут важно добавить, что Иран — это шиитская страна, которая постоянно прилагает целый комплекс усилий, чтобы объединить вокруг себя всех шиитов, проживающих в сопредельных государствах. Само собой разумеется, США не могут позволить Ирану стать новым лидером на Ближнем Востоке. В этой ситуации генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани был главным проводником интересов Ирана в регионе. Таким образом, убийство спецслужбами США Сулеймани — это еще один эпизод борьбы Америки и Ирана за господство на Ближнем Востоке.