Москва, 20 января. Большое количество опубликованных в Сети резюме сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иностранным агентом, свидетельствует о массовых увольнениях в организации.

Так, на сайте по поиску работы hh.ru размещено множество резюме как бывших, так и нынешних соратников блогера Алексея Навального, который руководит ФБК, передают «Народные новости».

Таким образом, получено еще одно доказательство лжи соратника Навального Леонида Волкова, который в сентябре 2019 года в эфире телеканала «Дождь» заявлял о том, что из ФБК не уволился ни один сотрудник после серии обысков и блокировок счетов. По его словам, они якобы стали работать «активнее и злее».

Умалчивает оппозиционер и о массовом закрытии региональных штабов Навального. Только в начале апреля 2018 года были закрыты 29 отделений организации Навального, а через несколько недель — еще 11. К марту 2019 года не менее четверти региональных штабов испытывали кадровый голод. Тогда СМИ сообщали о сокращении регионального присутствия ФБК по причине острой нехватки денег.

Сейчас уже очевидно, что псевдооппозиционеры из ФБК намеренно искажают информацию не только о ситуации в стране, но и о своей деятельности, раздувая ее значимость. Навальнисты не только пускают пыль в глаза своим спонсорам, чтобы получить от них очередной транш денежных средств, но и дурят обычных россиян, перечисляющих средства ФБК.