Покупатели заинтересовались детским рисунком россиянина за 140 миллионов рублей

Москва, 20 января. Россиянин Владимир Мкртчян выставил свой детский рисунок на «Авито», попросил за него 140 миллионов рублей и нашел нескольких покупателей. Полотном «Красноармеец на лошади» заинтересовались даже иностранцы.

Мкртчян сообщил, что 12 миллионов стали первой суммой, которую ему предложили покупатели за картину, написанную в детстве. Автор работы отверг это предложение, посчитав его неприемлемым.

«Я не знаю, серьезное это предложение или нет. Может быть, это тролли какие-то, условно говоря, но предлагали конкретное место встречи для обсуждения сделки», — отметил Мкртчян.

Кроме того, еще один покупатель предлагал продать ему «Красноармейца на лошади» за шесть миллионов, но исчез, когда мужчина предложил ему обсудить детали сделки при личной встрече, а не в Сети, передает телеканал «360».

Затем объявление с картиной появилось в Twitter журналиста из Саудовской Аравии.

«Он из западной прессы прочитал про эту историю, потому что на Западе тоже кто-то написал. Он зарепостил этот рисунок у себя, у него свыше четырех миллионов подписчиков в Twitter», — рассказал автор рисунка.

По его словам, телефон стал разрываться от звонков из арабских стран. Он несколько раз отвечал на них, но там говорили на арабском языке. Когда на счету закончились средства, он заблокировал неизвестные входящие вызовы.

Некоторые аукционные дома пожелали выставить картину на торги, а две частные картинные галереи Петербурга захотели выставить «Красноармейца» у себя. Но автор ждет более детальных и серьезных предложений.

«Я одну галерею посмотрел. Она мне не очень интересна, потому что они не очень большие, не уровня Третьяковки, например. Это просто частная галерея, которая за счет меня хочет сделать себе рекламу», — заключил Мкртчян.

Отмечается, что картина «Красноармеец на лошади» вышла из-под кисти автора в шестилетнем возрасте. Идея выставить полотно на продажу появилась, когда рисунок нашелся спустя годы в загородном доме автора.