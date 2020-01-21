Дикая собака — вовсе не меньший брат: почему в России столько случаев нападений животных

Волк терроризирует людей в Сыктывкаре, но власти считают его собакой и не ловят — типичная новость для России 2020 года. Только за прошлый год Роспотребнадзор насчитал от 380 до 450 тысяч обращений от россиян, пострадавших от нападений животных. Почему не работает федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными» и кто отвечает за взаимоотношения человека и зверей в современных городах — разбиралось Федеральное агентство новостей.

На россиян нападают собаки, волки, медведи и барсуки

Роспотребнадзор опубликовал данные о пострадавших от нападений животных за 2019 год — за медицинской помощью в лечебные учреждения страны обратились 353 тысячи человек, среди них почти 100 тысяч — дети до 14 лет. При этом эксперты утверждают, что количество пострадавших от агрессивных животных может доходить до 450 тысяч.

В начале прошлого года по миру гуляла «самая русская новость» о белых медведях, которые устроили себе берлоги в военных блиндажах на Новой Земле и держали в страхе жителей поселка Белушья Губа. Мишки заходили в поселки и даже забирались в дома. Сотрудники Росприроднадзора запретили стрелять в зверей и сами распугивали диких животных. На архипелаге на время даже ввели режим ЧС.

На территорию Крыма в одну из холодных зим по льду перешли таманские волки и — как утверждают местные охотники — активно плодятся в степных и лесных зонах и подходят близко к жилью человека. В 2019 году около сел Перевальное и Привольное от хищников пострадали сразу три человека. В поселке Едва Удорского района Коми после нападения волка погибла девочка. В Омской области целый аул закрыли на карантин после того, как туда забежал бешеный барсук, подрался с собаками и покусал троих жителей. В Иркутской области годом ранее полиции пришлось действовать против медведя как против опасного преступника: зверь пришел в гараж на запах еды для домашних животных и ранил хозяйку дома. В эти дни жители Сыктывкара пытаются привлечь внимание властей к видеозаписям, на которых по улицам бродит волк. В сообществе охотников пока не могут разобрать, волк это или просто крупная собака, а полиция на сообщения от жителей пока не реагирует.

Но чаще всего на россиян нападают бездомные собаки, причем как в селах, так и в крупных городах страны. В конце ноября в Перми стая собак набросилась на семилетнего ребенка и буквально содрала скальп с малыша — его выписали из больницы только 11 января этого года.

СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Выяснилось, что служба приезжала в этот район восемь раз и отловила трех собак.

В декабре из Тольятти несколько раз приходили новости о нападении собак на детей. Жители рассказывали, что боятся вечерами выходить на улицу: по дворам бегают стаи из десяти агрессивных животных. В администрации Тольятти заверяли, что ситуация «находится на контроле», но на видео попали нападения на девочек. Одна из них оказалась волонтером из Италии, и увы, ей теперь есть что рассказать о «дикой России».

В начале зимы в Краснодаре стая бездомных собак напала на домашнюю собачку во время прогулки, а следом атаковала и ее хозяйку — прохожим удалось отогнать животных. Также на Кубани в декабре пострадал 15-летний парень. В Карачаево-Черкесии бездомная собака укусила в живот девочку, но эта новость вызвала среди жителей неоднозначные комментарии. Часть поддержала позицию матери об опасности животных. Другие пользователи пожалели голодных зверей, в чьей судьбе виноваты люди, и обратили внимание на то, что дети и взрослые иногда сами провоцируют животных.

Мнение: на убийстве беспризорных собак «пилят» два миллиарда рублей в год

В России действует федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Он прописывает две стороны взаимоотношений людей с четвероногими: нашу ответственность и наше право на защиту от них. Так, статья 18 полностью посвящена мероприятиям «при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», а глава 5 — обязанностям федеральных органов исполнительной власти по государственному надзору и общественному контролю в области обращения с животными.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом ФАН заявил, что в процессе избавления от беспризорных собак ежегодно разворовывается примерно два миллиарда рублей. По его мнению, для решения проблемы надо строить как можно больше приютов для бездомных животных — на данный момент потребность в них удовлетворена всего на 25%.

«Давайте я честно скажу, что вот эти случаи не на совести каких-то безымянных людей, а на совести конкретных чиновников, которые сорвали строительство приютов, где бездомные животные должны находиться, — отметил Бурматов. — В них могли бы содержаться 400 тысяч безнадзорных животных».

Именно столько, по данным собеседника ФАН, их отлавливается каждый год. Реально же построено приютов всего на 92 тысячи зверей.

«То есть потребность удовлетворена на одну четверть, — рассуждает Бурматов. — И, соответственно, 75% собак просто бегают. Это недоработка муниципальных чиновников. Почему? Потому что им было дано на это время, целых девять лет. Потом им дали год на то, чтобы все это построить. Ничего не сделано! Да у нас порядка трети регионов РФ, где вообще нет ни одного приюта. Можете представить?»

Убивать эти бегающие стаи категорически нельзя, утверждает Бурматов. Во-первых, по его логике, это не помогает сокращению популяции, во-вторых, это жестоко, в-третьих, очень дорого.

«В-четвертых, на убийствах несчастных бездомных собак разворовываются примерно два миллиарда рублей в год, чтоб вы понимали, — заявил депутат. — В местных бюджетах существует такая статья расходов, как «регулирование численности безнадзорных животных», поэтому деньги на этот процесс должны быть. И они (власти. — Прим. ФАН) должны по закону пускать их на строительство приютов. Но им интереснее «пилить» деньги на «откатах» за убийства животных. Эти, повторяю, два миллиарда рублей в год в целом по России. Если быть точным, 1 миллиард 900 миллионов. Вместо этого в большинстве своем деньги пускаются на умерщвление животных, что является нарушением закона».

В этом деле деньги «распилить» проще, так как отчитываться не за что, пояснил единоросс. Ответственные за это дело говорят, что убили, допустим, 5000 собак, а на следующий год заключается контракт на убийство 5500, объясняет он действующую в России схему.

«[Возникает] резонный вопрос: «Вы же в прошлом году убили пять тысяч, почему у вас такое же поголовье?» — воскликнул Бурматов. — Отвечают: «Мы так посчитали». Это же просто воровство! Вы посмотрите только — почти два миллиарда каждый год! Это огромный рынок!»

Для отлова опасных животных не хватает профессионалов

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в разговоре с ФАН усомнилась в правдивости статистики Роспотребнадзора. По мнению зоотехника, в нашей стране просто нет такого количества беспризорных собак (зоозащитные организации оценивают популяцию собак в стране в цифрах от 14 до 23 миллионов особей). Базаркина полагает, что только тысяч десять — это нападения бездомных животных.

«Остальная масса — это нерадивые владельцы домашних животных, своих же любимцев, — утверждает эксперт. — Те же чихи (чихуахуа), тои (тойтерьеры). Кошки тоже атакуют своих владельцев. Если по всей России собрать, то, может быть, наберем в сумме 35 тысяч нападений. Если было бы 380 тысяч, мы бы знали эту статистику».

Наталья Базаркина согласна с Бурматовым: чтобы снизить число пострадавших (особенно детей), нужно строить нормальные зооприюты, причем не только для кошек и собак, но и для представителей других видов фауны.

«С нынешним законодательством и мерами, которые принимают, у нас сейчас будут выкидываться все виды животных, — уверена сотрудница МОЗЖ. — И куда их девать? На всю Москву государственных приютов как таковых, по-моему, два или три всего осталось. Остальные — частные. Они или выживают, или просто закрываются».

Если брать в качестве примера ту же столицу, то каждой префектуре ежеквартально выделяются деньги, и потом они делятся для каждого района, заметила собеседница ФАН, — на стерилизацию, кастрацию, отлов, передержку, чтобы в дальнейшем выпускать тех же собак там, где их отлавливали.

«Там очень большая сумма денег, — сказала она. — И я знаю много примеров мошенничества. Рассказывал человек, который когда-то работал в префектуре. По журналам, по отчетности одни и те же Машки и Жучки. Только в разных районах. Это все воровство! Когда оно прекратится, тогда все нормализуется».

Добавим, что в 15 из 85 субъектов РФ законодательно закреплен принцип гуманного отношения к животным, а на территории действует методика ОСВВ «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Вместо отстрела животных она предусматривает отлов бродячих собак, их стерилизацию и кастрацию, чипирование и возврат на улицы. Например, в Санкт-Петербурге методика практикуется в экспериментальном формате с 2005 года. По данным комитета по ветеринарии, в ходе действия программы количество бродячих собак в городе увеличилось с 2008 по 2017 год в семь раз, недовольные жители начали самостоятельно избавляться от животных — активизировались догхантеры.

По мнению Базаркиной, одна из проблем в работе с бродячими животными в городах — отсутствие профессионалов.

«Пока у нас не начнут заниматься делом не эти «зоошизы», как мы их называем, и очумевшие люди, которые считают, что все знают и умеют, а профессионалы, не просто где-то получившие или купившие корочку или закончившие какие-то там курсы кинологов, порядка не будет», — считает ведущий специалист Московского общества защиты животных.

По ее словам, России нужны люди с опытом, «честные и любящие животных, которые действительно все знают в этом деле».

Зоозащитники провоцируют проблемы с бродячими животными

Другой собеседник агентства, российский биолог-охотовед Анатолий Кудактин, утверждает, что цифры Роспотребнадзора как раз занижены, а на деле пострадавших может быть больше.

«Учетные данные явно занижены, — уверен эксперт. — Фактически [цифра] больше. Намного больше. В каждом большом городе есть огромное количество бездомных животных, и учесть их всех просто сложно. Мы пытались это сделать, насчитали столько-то. Потом ночью выходим, этих нет, совершенно другие».

По его мнению, вопрос защиты людей от животных надо было решать намного раньше.

«Не сегодня, не вчера, а еще несколько лет назад, — отметил он. — Ком будет только нарастать в связи с тем, что появилось очень много сердобольных людей, которые говорят, что мы якобы жестоко обращаемся с животными».

Проблема безнадзорных и бродячих собак всегда стояла и стоит, подчеркнул доктор биологических наук.

«Но нас никто никогда не слышит, — посетовал Кудактин. — Более того, недавно мне сообщили, что есть какое-то постановление [экс-председателя правительства России] Дмитрия Медведева открыть подвалы, чтобы бездомные собаки могли от мороза укрыться».

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что правительством РФ разработан проект «О внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме…». Документ обяжет соответствующие службы держать подвалы многоэтажек открытыми. Проект разрабатывался в связи многочисленными жалобами жителей, представителей жилищно-коммунальных служб и экоактивистов. Из-за замурованных окон и постоянно закрытых дверей в подвальных помещениях не соблюдался требуемый температурно-влажностный режим, а также разводилось огромное количество грызунов. Специалисты рассудили, что, когда в подвалы придут кошки, крысы оттуда уйдут. Считается, что подобные меры, помимо прочего, обеспечат гуманное отношение к бездомным животным, которые смогут укрыться в подвалах в холодные времена.

Анатолий Кудактин предлагает решать проблему бездомных животных созданием специальной программы.

«Еще на уровне городов, муниципалитетов надо собирать специальные бригады по отлову и стерилизации животных, — считает он. — А кампанейщиной заниматься ни к чему хорошему не приведет. Ну объявим мы сейчас какую-то тотальную войну или что-то подобное — потом это все вернется на круги своя в еще худшем варианте».

Что делать с волками на своей улице и собаками во дворе?

Рассказываем, что делать, если вас беспокоят бездомные животные во дворе или на улицах города. В каждом регионе России есть управления ветеринарии: они подчиняются непосредственно руководству. Разбираться с бездомными агрессивными собаками — их прямая обязанность. Если они не реагируют на обращения жителей, то дальше следует призывать к ответственности городские власти.

Как стало известно ФАН, в наступившем году комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды будет менять Кодекс об административных правонарушениях, а точнее — принимать его новую версию. Комитет внесет целый блок новелл, которые связаны с ответственностью за жестокое обращение с животными, за оставление питомца, за натравливание, за запрещенное использование их в культурно-зрелищных мероприятиях, за нарушения правил содержания животных в приютах. Возможно, новые законодательные меры помогут изменить ситуацию, а пока добавим совет от кинолога на случай нападения стаи собак: не поворачиваться к животным спиной, нейтрализовать вожака чем-нибудь тяжелым и вместо крика использовать угрожающий тембр голоса.