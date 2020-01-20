Сатановский рассказал, как напомнить Польше о роли СССР в ее освобождении от нацистов

Москва, 20 января. Политолог Евгений Сатановский объяснил, как открыть глаза Польше на роль СССР в ее освобождении от фашистских захватчиков в 1945 году.

Он подчеркнул, что России как стране-победительнице во Второй мировой войне нужно как можно больше уделять внимание памяти о страшных исторических событиях. Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» предложил необычный способ воздействия на Польшу, которая отрицает заслуги Красной Армии в ее освобождении от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил об израильских рассылках с предупреждением жителей конкретного района сектора Газа перед военными операциями.

Сатановский заметил, что каждый день делал бы такие рассылки.

«Сегодня, 20 января, Красная Армия, войска такого-то и такого-то фронтов, и Войско Польское взяли вот этот город, такой-то квартал вот этого города. В боях за его освобождение от фашистов погибло и было ранено столько-то людей. Погибли такие-то военачальники», — сказал Сатановский.

По его словам, такую практику можно распространить не только на Польшу. Весь остальной мир также должен помнить, что был спасен благодаря Великой Победе советского народа, отметил Сатановский. Он обратил внимание на тот факт, что «если бы не СССР, в лепешку бы раздавили ту же Британию».

«Битва за Англию была очень хороша, когда мы тут пластались от Москвы до Сталинграда. Да, сильно помогали нам ленд-лизовской техникой, в северных конвоях погибали — спасибо им за это. Но нынешним — точно нет», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне. Именно таким образом, как сказал он, получится «заткнуть поганый рот» фальсификаторам истории.