Вавилов объяснил, почему российский метод урегулирования в Ливии эффективнее западного

Москва, 20 января. Международная конференция по Ливии в Берлине показала неэффективность европейского варианта урегулирования ситуации в африканской стране. Российская модель деэскалации в Ливии имеет явные преимущества над западной, заявил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

Состоявшаяся 19 января в Берлине конференция по Ливии завершилась провалом. Организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны ливийского конфликта отказались присутствовать в одном помещении и говорить друг с другом. Кроме того, Хафтар и Саррадж отвергли предложенные условия, за исключением одного ― представители ЛНА и ПНС Ливии поддержали формат переговоров «пять на пять». Однако этот формат был фактически согласован на переговорах в Москве 13 января.

По словам Вавилова, Москва имеет явное преимущество в ливийском урегулировании, так как Россия вносит весомую долю конструктива в переговоры ЛНА и ПНС Ливии. Это было продемонстрировано еще на московской встрече.

«У России есть главное преимущество – она поддерживает контакты со всеми сторонами. Кроме того, у нас конструктивные и нейтральные позиции. Самое главное – тот очаг напряженности, который возник в результате бездумной политики Запада, подорвавшей ливийское государство, ликвидировать», – заявил эксперт в комментарии «ПолитЭксперту».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) поделился мнением, что конференция в Берлине по Ливии показала, что представители ряда западных государств, принимавших участие в конференции, думают исключительно о ливийской нефти, а не о вопросах мирного урегулирования.