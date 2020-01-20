Актриса Марина Рузавина скончалась на 27-м году жизни

Пенза, 20 января. Солистка театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина скончалась в возрасте 26 лет в Пензе. Об этом сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

По словам худрука театра, причиной смерти молодой актрисы стал оторвавшийся тромб. Рузавина отметила свой 26-й день рождения 15 января.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», — написал Казаков в Instagram.

По данным «Пензенской правды», прощание с Рузавиной состоялось 18 января. Поклонники солистки театра до сих пор не могут поверить в случившееся и пишут слова соболезнования на страницах актрисы в соцсетях.