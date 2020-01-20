Фанаты заподозрили Бреда Питта и Дженнифер Энистон в воссоединении

Лос-Анджелес, 20 января. Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении, трогательно обнявшись на публике.

Питт и Энистон приняли участие в церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась 19 января в Лос-Анджелесе. Питт был отмечен наградой за роль второго плана, которую он исполнил в фильме «Однажды в… Голливуде». Дженнифер получила награду за лучшую женскую роль в телесериале «Утреннее шоу».

Фанаты обратили внимание на теплые объятия бывших супругов в ходе церемонии. Кроме того, их внимание привлекло поведение Брэда Питта, который на протяжении всего мероприятия не сводил глаз с Энистон.

В ходе церемонии бывшие супруги переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами, чем подогрели слухи о своем воссоединении.

Кроме того, в многочисленные фотокамеры запечатлели момент, когда Питт взял за руку Энистон, не желая отпускать бывшую супругу.

Стоит отметить, что Питт и Энистон поженились в июле 2000 года. Звездный брак длился пять лет, после чего они заявили, что решили развестись. В 2006 году стало известно, что Анджелина Джоли беременна от Бреда Питта. На протяжении последующих 10 лет они были одной из самых красивых пар Голливуда, однако в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.