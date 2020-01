Фанаты заподозрили Бреда Питта и Дженнифер Энистон в воссоединении

Лос-Анджелес, 20 января. Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении, трогательно обнявшись на публике.

Питт и Энистон приняли участие в церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась 19 января в Лос-Анджелесе. Питт был отмечен наградой за роль второго плана, которую он исполнил в фильме «Однажды в… Голливуде». Дженнифер получила награду за лучшую женскую роль в телесериале «Утреннее шоу».

Фанаты обратили внимание на теплые объятия бывших супругов в ходе церемонии. Кроме того, их внимание привлекло поведение Брэда Питта, который на протяжении всего мероприятия не сводил глаз с Энистон.

В ходе церемонии бывшие супруги переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами, чем подогрели слухи о своем воссоединении.

Here's #BradPitt & #JenniferAniston congratulating each other backstage at #SAGawards. What a moment! Both actors were @SAGawards recipients tonight. pic.twitter.com/xqdO9ZZjQE