Согомонян рассказал о состоянии Джигарханяна после расставания с Цымбалюк-Романовской

Москва, 20 января. Состояние актера Армена Джигарханяна хорошее, однако ему пока сложно добираться до театра. Об этом рассказал друг артиста Артур Согомонян.

Он также добавил, что актер находится на постоянной связи с сотрудниками Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

«Нормально себя чувствует, все в порядке. В хорошем состоянии, настроении. Сейчас больше дома находится, так как в театр ему сложно ездить», — поделился Согомонян.

По его словам, недавно к Джигарханяну приезжала директор театра.

Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года на фоне расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по словам самого актера, «причинила ему много боли». Их развод не ограничился расторжением брака, пара также инициировала судебную тяжбу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о последствиях развода супругов по версии Цымбалюк-Романовской. По словам пианистки, бывшему супругу приходится без нее тяжко и он влачит «жалкое существование».

Она также добавила, что после расставания именитый актер и режиссер «потерял качественную жизнь, какую он по-настоящему хотел». Кроме того, Цымбалюк-Романовская уверяла, что у Джигарханяна даже отсутствует мобильный телефон, поэтому он не может позвонить своим близким.