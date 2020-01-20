Путин поручил помочь развивающим межнациональные отношения в СКФО объединениям

Москва, 20 января. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости оказать дополнительную поддержку молодежным общественным объединениям, которые занимаются развитием межнациональных отношений на Северном Кавказе.

Глава российского государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям поручил разработать соответствующие предложения правительству России. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно тексту поручения, его необходимо выполнить до 25 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию подготовки преподавателей языков народов РФ и литературного чтения на этих языках.