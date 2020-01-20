Москва, 20 января. Европейские лидеры, принявшие участие в берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии, не хотели прекращения кровопролития в североафриканской стране.

Состоявшаяся 19 января в Берлине конференция по Ливии не принесла каких-либо результатов. При этом организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

По словам исполняющего обязанности главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона настаивала на участии в переговорах Хафтара и Сарраджа, однако лидеры западных стран отклонили инициативу России.

Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец напомнил, что США несут прямую ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, однако реальные попытки остановить кровопролитие в республике предпринимает только Россия.

«Кровавую ливийскую кашу, на самом деле, затеяли США, а Россия теперь разгребает. Это какая-то всемирная тенденция: американцы везде гадят, а мы вынуждены разгребать», — пояснил эксперт.

По его словам, благодаря усилиям России удалось установить режим прекращения огня в Ливии, который соблюдается всеми сторонами конфликта. Кроме того, Москве удалось запустить процесс политического урегулирования кризиса в Ливии. При этом западные страны признают, что Россия стала ключевым игроком и главным миротворцем на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Баранец подчеркнул, что переговоры в Берлине не способны остановить кровопролитие в Ливии из-за отсутствия политической воли у западных лидеров, передает Newinform.

«Когда РФ призывала оказывать гуманитарную помощь в Сирии и Ливии, то ООН словно воды в рот набрала, молчала. Вот вам и политика. В данном случае — ливийский кризис хорошо демонстрирует, что политика — это грязное и гиблое дело», — добавил он.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отметил, что провал конференции в Берлине подтвердил ключевую роль РФ в урегулировании кризиса в Ливии.

«Когда в зале, где рассматривается вопрос страны, а ее руководители, враждующие между собой, находятся в разных соседних помещениях — это разговор глухого с немым. Как можно так решать вопросы?» — задается вопросом военный эксперт.

Он также добавил, что Москва должна стать основной площадкой для урегулирования кризиса в Ливии.

Стоит отметить, что конференция в Берлине стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве. В переговорах в российской столице принимали участие представители ЛНА и ПНС Ливии. При этом, 12 января, благодаря усилиям России в Ливии вступило в силу перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве Халифа Хафтар направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил благодарность президенту РФ за его миротворческие усилия. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии в Москве.